鴻海下一步…培養接班梯隊

經濟日報 / 記者 尹慧中吳凱中

鴻海創辦人郭台銘對鴻海董事長劉揚偉接棒後讚譽「匆促交棒給他，仍做得比我好，股價也漲上來」，劉揚偉則謙虛自評首張成績單僅65分，雖在及格以上，但他希望下一步能將「鴻海轉型3.0」與「3+3」的計畫實現，並強化接班梯隊，形塑永續經營的鴻海。

劉揚偉今年初和郭台銘一同現身嘉年華會時，雙方對接班梯隊想法已有默契，劉揚偉接受本報訪問時進一步提到，對鴻海而言，最重要是下一代建構起來，順利接班的不會是只有一個人，而是「一整群人的接班」。

劉揚偉認為，鴻海每個層次都應有接班梯隊，如同打仗需要年輕人、也就是40到50歲的員工，結合有經驗的老將智慧與系統，形成一套能持續有效率運作下去的制度，這是一個挑戰，但鴻海轉型已在做。

劉揚偉也說，過去跟著創辦人打下江山的兄弟，如今陸續老去，過去大家到處征戰，較少考慮持續運作，但「征戰」和「守成」不太相同，這也是為何他在「鴻海1.0（F1.0）」提到須將分工分享做得更好，不能用過去人治的方式。

至於「鴻海2.0」的數位轉型，劉揚偉說，有點像當初大家從計算機記帳改成電腦記帳，若跟不上升級一定會被淘汰，若不數位化發展，許多AI與大數據、區塊鏈的能力都無法運用，因此數位轉型很重要，並將能實現智慧化串聯。

另一方面，劉揚偉上任後已舉辦至少兩場基層溝通大會，雖因新冠肺炎疫情導致近期無法直接與基層面對面溝通，但他也承諾未來基層溝通大會會持續辦下去。

鴻海 電動車 半導體 劉揚偉 疫情

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