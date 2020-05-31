逢甲大學研究商場消費行為 發抵用券消費誘因最低

逢甲大學大數據教學與應用中心主任李燊銘，針對逢甲商圈相關研究做了12年，近2年更擴及中科購物商場。這次公布消費行為研究調查，統計結果消費對生日禮、節日優惠五成的人有興趣，另多人同行的優惠也有四成會買單，而政府愛發的「抵用券」被青睞的比率最低。後疫情時代，政府也要了解消費心理，不論紓困或振興才能正中紅心。

逢甲大學統計學系師生組成「統計行銷研究小組」2018年開始從過去的逢甲商圈調查，拓展至中科購物廣場的調查，學以致用。

中科管理中心請協作廠商開發line@ 結合電子優惠券索取系統，讓參與此次調查活動的受訪者，可透過該系統索取最多4個店家的優惠券，以吸引消費者填答問卷。

逢甲大學這次調查時間在去年12月底及今年的1月進行，剛好在疫情初期，陸續完成497份有效問卷，其中145名受訪者。消費者被問到搭配哪種類型促銷活動會讓你特地想去用餐 (複選)以會員生日禮、節日優惠(50%)、多人同行價格優惠(41%)、折扣券(如整單9折)(36%)及贈品券(如贈送肉盤)(35%)所佔的比例較高，抵用券(31%)為最低。

會員優惠券取得最方便的方式，則以活動給紙本票券佔41%最多，其次是收藏到line帳號(30%), 第三則為會員專屬APP(17%)。

對於吸引週間到中科購物廣場消費的誘因中，以節慶/主題活動(如學生之夜)佔48%為最高，其次為串聯店家折扣活動(40%)第三為週間用餐優惠(36%)第四則是停車方便(32%)而主題造型夜景則僅佔27%。