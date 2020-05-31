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ABC-KY何重人10年磨劍 數位生物條碼搭新冠疫情順風車

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
ABC-KY總經理何重人（左）為旅美科學家，研發出數位生物條碼多元檢測平台。圖右為ABC-KY董事長李家榮。 記者嚴雅芳／攝影
ABC-KY總經理何重人（左）為旅美科學家，研發出數位生物條碼多元檢測平台。圖右為ABC-KY董事長李家榮。 記者嚴雅芳／攝影

新冠肺炎疫情於全球造成重創，但同時也興起一波全球病毒篩檢需求大爆發的商機。ABC-KY（6598）是一家以數位生物條碼作為多元檢測平台的公司，在去年12月24日向證交所申請上市，送件沒多久，就爆發全球聞之色變的新冠肺炎疫情，ABC-KY的創辦人、總經理何重人說， COVID-19猶如大海嘯，公司本來就有20項的流感檢測項目，對冠狀病毒並不陌生，所以今年3月進行開發，在4月24日就把 COVID-19的檢測做出來了，目前已送FDA申請EUA，且已可以進行行銷、買賣。

何重人是一名旅美科學家，曾在亞利桑那大學光學中心做非線性光學的研究，同時是美亞利桑那州立大學生化碩士與物理化學博士。多年埋頭做學術研究的他，卻在40歲那年決定將所學轉化成可以真正為人類生活帶來改變的發明，而不再僅是一篇篇的學術研究報告。

何重人是台南人，求學過程中從台南一中到中興大學化學系，之後赴美留學。雖然是名科學家，還是物理化學博士，且在美國旅居多年，但講起話來，流露出濃濃的台灣南部腔調口音，個性親切、平易近人，時常瞇眼微笑，一點旅美博士的架子都沒有。

十多年前，何重人研發出數位生物條碼，目前集團總部及研發中心皆位於美國加州，提到他獨創、結合生技與半導體的多元檢測平台，何重人不禁眉飛色舞，「數位生物條碼真的是非常準確又非常好用，每一個條碼都會對應一個產品，就像到超市一個條碼會對應一個產品，相同的道理，我們就是一個條碼就對應一個病原體，用數位條碼一次可以檢測非常多的病原體。」

ABC-KY董事長李家榮是創投公司創辦人，他回憶起12年前認識何博士，「他拿著一個實驗室的燒杯，裡面有一些小玻璃珠，指著玻璃珠告訴我，可以做出比這個玻璃珠還要小的顆粒，每一個顆粒上面會有一個Biocode（生物條碼），可以用來做生物科技的檢測，而且一次可以測試上千個樣品。」李家榮根據自己做創投的經驗，加上科技團隊的推薦，認為何重人的「數位生物條碼」是個寶，只是要如何把這個寶挖出來，經過10多年，終於有了進展。

何重人利用半導體製程跨足生物檢測應用，將條碼縮小百萬倍，結合生物探針，將生物探針加上編號，混合多個編號成為多元檢測試劑，且採用自動化系統，大幅降低減體被汙染的可能性，而僅10分鐘的手動操作，也大幅降低實驗室負擔。

何重人對自己一手研發的產品很有信心，他說，自動化、高通量、多元檢測是公司主要優勢，目前市場上並沒有同時具備這三項優勢的競爭對手，在檢驗方面，世界大廠如羅氏大藥廠（Roche）、亞培（Abbott）都沒有多重檢驗的技術。而透過ABC-KY的數位生物條碼，3.5個小時就可提供94份檢體、1,600項的檢測結果。

何重人將數位條碼的設計應用到生物科技上面，並以高附加價值產品加上技術授權找到可運行的商業模式，這位科學家花了10年時間搖身一變成為上市公司領導人。他笑稱，現代人如果走進7-ELEVEN，發現沒有數位條碼，恐怕結帳都很困難，我們希望10年後，進去到檢驗室，發現沒有多重檢驗條碼，也會覺得不可思議。多重檢驗是一個趨勢，未來將會有愈來愈多的需求。

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