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大陸品牌新手機來了 vivo Y50 6月1日開賣

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導
vivo／提供
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睽違已久的大陸品牌新機，終於再度登「台」開賣，vivo宣布6月1日開賣「五眼電力神獸」vivo Y50，搭載前後共五顆鏡頭，售價7,990元起。

vivo表示，在面臨疫情衝擊下，市調機構統計4月vivo在台銷量逆勢成長，銷售量排名晉升至第6名、銷售額排名也重返前 10 大。即將開賣的 vivo Y50搭載6.53吋螢幕，將前鏡頭濃縮至螢幕左上方一個小點，保留更大螢幕空間，螢幕占比提升至90.77%。

針對預算有限的消費者，vivo也同步推出了更平價機種vivo Y15 2020，vivo Y15 2020搭載5,000mAh大電量，配備6.35吋螢幕、前後共有四顆鏡頭。

vivo指出，vivo Y50和vivo Y15都將在6月1日登場，vivo Y50 6GB +128GB版本售價7,990元，由遠傳電信獨賣；vivo Y50 8GB +128GB版本，售價8,990元，由中華電信獨賣。vivo Y15 2020則將於中華電信、台灣大哥大、亞太電信和遠傳電信開賣，售價5,990元。

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