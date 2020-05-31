聽新聞
test
0:00 / 0:00
大陸品牌新手機來了 vivo Y50 6月1日開賣
睽違已久的大陸品牌新機，終於再度登「台」開賣，vivo宣布6月1日開賣「五眼電力神獸」vivo Y50，搭載前後共五顆鏡頭，售價7,990元起。
vivo表示，在面臨疫情衝擊下，市調機構統計4月vivo在台銷量逆勢成長，銷售量排名晉升至第6名、銷售額排名也重返前 10 大。即將開賣的 vivo Y50搭載6.53吋螢幕，將前鏡頭濃縮至螢幕左上方一個小點，保留更大螢幕空間，螢幕占比提升至90.77%。
針對預算有限的消費者，vivo也同步推出了更平價機種vivo Y15 2020，vivo Y15 2020搭載5,000mAh大電量，配備6.35吋螢幕、前後共有四顆鏡頭。
vivo指出，vivo Y50和vivo Y15都將在6月1日登場，vivo Y50 6GB +128GB版本售價7,990元，由遠傳電信獨賣；vivo Y50 8GB +128GB版本，售價8,990元，由中華電信獨賣。vivo Y15 2020則將於中華電信、台灣大哥大、亞太電信和遠傳電信開賣，售價5,990元。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言