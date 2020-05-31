2020中科智慧創新創業競賽「雲科抓住你」團隊奪冠
科技部中部科學園區管理局主辦「2020中科智慧創新創業競賽」，今(30)日舉辦總決賽，由前22強團隊角逐年度智慧科技產業潛力新秀，中科管理局長許茂新到場為新創團隊加油打氣，展現中科具體支持新創決心。
入選的新創團隊以「180秒電梯簡報」方式精準行銷，在短時間內展現新創技術作品，最終國立雲林科技大學「雲科抓住你」團隊開發「開發熱塑性材料應用於氣壓軟性夾持致動器設計」脫穎而出，抱回第1名獎牌及獎金10萬元。
亞洲大學「LIQUID製作團隊」開發「智慧養殖管理平台」、國立臺灣科技大學「iExpoTech」團隊開發「智能虛擬互動會展系統」各獲得第2名獎牌及獎金5萬元。
許茂新表示，首屆「中科智慧創新創業競賽」以智慧機械、智慧醫療及人工智慧三大領域為主，廣邀國內大專院校在學學生團隊運用想像力與創造力，構思創新技術、商品或服務，藉以培育新世代產業新創團隊，具體落實扶植新創生態系。
鑑於千里馬常有，伯樂難尋，此次初賽由學者專家書面審查，決賽則由園區廠商合盈光電董事長許玄岳、千附實業董事長張瓊如、住華科技副董事長方麗如、和大工業董事長特助陳建廷。
以及潛在投資人代表台灣工研新創協會中部分會長梁瑞芳、爍益聯合會計師事務所會計師王詩宜等人擔任評審，以創業經驗就產品技術、應用及市場競爭等提出務實意見與建議，與參賽團隊近距離互動，堪為團隊擔任最佳業師。
今天參與決賽團隊產品技術多元，包括由新冠肺炎疫情激發出無接觸式的電梯搭乘系統，與虛擬互動會展系統等；讓生活更便利、美好的咖啡豆分類、智慧養殖平台、智慧旅行箱、導覽耳機、道路巡檢、體感遊戲機等。
另外，還有提升醫療服務的疲勞檢測、醫療陪伴、化療輸送液監控、夜間狀態聲音辨識、緊急救護平台等；因應智慧生產的智能檢測、視覺辨識、巡檢等，創意令評審驚豔。
最終決議加碼選出第一名獲得獎金10萬元1名、第二名獎金5萬元2名、第三名獎金2萬元4名、佳作獎金1萬元4名，所有參賽團隊也把握機會在會場與評審、潛在投資人、業師請益交流。
許茂新表示，中科致力於打造中台灣創新創業生態系，秉持創新、勇敢、改變的精神，鏈結產、學、研資源，協助人才扎根及園區事業創新轉型。
此次競賽，提供學生團隊展現創新能力、創意思維的舞台，並由產業專家、業師給予指導交流；他也期許每支新創團隊在競賽過後，都能將創意轉化為具體執行方案與產業接軌，深化學生與產業資源間的鏈結，為台灣產業挹注創新發展的活力。
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