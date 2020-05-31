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台達電買下Trihedral 工業自動化併購 海外插旗成功
台達電於昨天宣布，旗下百分百持有的子公司Delta Electronics（Netherlands）B.V.與加拿大SCADA圖控與工業物聯網軟體業者Trihedral簽訂合約，以約加幣四千五百萬元（約台幣九點六五億元）價格，收購Trihedral全部股權。此項收購案是台達電在海外進行工業自動化相關併購的首例。
台達電指出，這次收購預期將整合雙方的軟、硬體優勢，深入布局快速成長的自動化、人工智能及資料分析等領域，進而強化工業自動化等多元領域的銷售拓展，加速實現智能製造的願景。
台達電總裁暨營運長張訓海表示，隨物聯網應用持續增長，客戶期待對營運進行數位監督與管理，因此資料的蒐集、監控和分析，對於該公司未來成長的兩大主軸，也就是智能製造與智慧城市至關重要。
Trihedral創立於一九八六年，營運據點分布於加拿大、美國與英國等地，以SCADA專業服務超過一百個國家的客戶，主力產品為VTScada軟體，可透過多伺服器的分散式容錯網絡，以網際網路連結跨國據點與工廠，廣泛應用於北美的大型電力、水處理、石油與天然氣等產業。
台達電提到，Trihedral深耕SCADA圖控軟體系統超過卅年，主要客戶為水／廢水、油氣及能源等領域，同時也致力於強化SCADA平台在智能製造等新市場的應用，這些能力符合台達電的長期發展策略。
Trihedral總裁瓦登表示，Trihedral正以先進的SCADA軟體耕耘不同產業，積極開拓亞洲、歐洲與中國大陸等新市場。
瓦登表示，期待結合台達電的全球布局與業務優勢，使Trihedral在SCADA領域持續快速成長，尤其為工業四點○與智慧城市基礎設施的客戶創造真正價值。
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