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台達收購Trihedral 強化工業自動化布局

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

台達電今（30日）宣布，台達100%持有之子公司Delta Electronics (Netherlands) B.V.與加拿大的SCADA圖控與工業物聯網軟體公司Trihedral Engineering Limited (Trihedral)簽訂合約，以總金額約加幣4,500萬元 (約新台幣9.65億元)收購Trihedral 100%股權。

台達電表示，本次收購預期將整合雙方的軟、硬體優勢，深入佈局快速成長的自動化、人工智能及資料分析等領域。進而強化工業自動化等多元領域的銷售拓展，加速實現智能製造的願景。

台達電子總裁暨營運長張訓海表示，隨著物聯網應用的持續增長，客戶期待對運營進行數位監督與管理，因此資料的蒐集、監控和分析對於台達未來成長的兩大主軸－智能製造與智慧城市至關重要。

Trihedral深耕SCADA圖控軟體系統已30多年，主要客戶為水/廢水、油氣及能源等領域，同時也致力於強化SCADA平台在智能製造等新市場的應用，這些能力都符合台達長期發展策略。期待藉由雙方結合，可以為全球戰略市場快速提供創新的解決方案。

Trihedral總裁Mr. Glenn Wadden表示，Trihedral憑藉廣大的系統整合商網絡及工程服務支援，在北美及英國長期服務數以千計的一線客戶，目前正以先進的SCADA軟體耕耘不同產業，積極開拓亞洲、歐洲和中國大陸等新市場。

他表示，很高興有機會加入台達，我們認同其「環保 節能 愛地球」的經營使命以及「勇於變革 永續經營」的企業文化，相信雙方將可發揮綜效，共同打造更美好的明天。期待結合台達的全球佈局與業務優勢，讓我們在SCADA領域持續快速成長，尤其為工業4.0和智慧城市基礎設施的客戶創造真正價值。

Trihedral創立於1986年，是VTScada軟體和相關工程服務的知名加拿大開發商，營運據點分布於加拿大、美國和英國，以深厚的SCADA專業能力服務超過100個國家的客戶。主力產品VTScada軟體功能完整，可透過多伺服器的分散式容錯網絡，以網際網路連結跨國據點和工廠，廣泛應用於北美的大型電力、水處理和石油與天然氣等產業。Trihedral長期以優異的品質與服務提供關鍵應用解決方案，屢屢獲得行業大獎肯定。

台達電補充說明，本收購案的完成取決於合約約定之先決條件是否成就，包括取得相關政府主管機關核准。

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