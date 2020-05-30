台達收購軟體商Trihedral 強化工業自動化與系統整合

台達電（2308）今（30）日宣布，旗下100%持有子公司Delta Electronics（Netherlands）B.V.與加拿大的SCADA圖控與工業物聯網軟體公司Trihedral Engineering Limited（下稱Trihedral）簽約，以總金額約加幣4,500萬元（約新台幣9.65億元）收購Trihedral 100%股權。

此次收購預期將整合雙方的軟、硬體優勢，深入布局快速成長的自動化、人工智能及資料分析等領域。進而強化工業自動化等多元領域的銷售拓展，加速實現智能製造的願景。台達電總裁暨營運長張訓海表示，Trihedral深耕SCADA圖控軟體系統已30多年，主要客戶為水／廢水、油氣及能源等領域，同時也致力於強化SCADA平台在智能製造等新市場的應用，這些能力都符合台達長期發展策略。期待藉雙方結合，為全球戰略市場快速提供創新的解決方案。

Trihedral總裁Mr. Glenn Wadden表示，Trihedral目前正以先進的SCADA軟體耕耘不同產業，積極開拓亞洲、歐洲和中國大陸等新市場，他們認同台達「環保 節能 愛地球」的經營使命以及「勇於變革 永續經營」的企業文化，相信雙方將可發揮綜效，共同打造更美好的明天。期待結合台達的全球布局與業務優勢，在SCADA領域持續快速成長，尤其為工業4.0和智慧城市基礎設施的客戶創造真正價值。

Trihedral創立於1986年，是VTScada軟體和相關工程服務的加拿大開發商，營運據點分布於加拿大、美國和英國，以深厚的SCADA專業能力服務超過100個國家的客戶。主力產品VTScada軟體功能完整，可透過多伺服器的分散式容錯網絡，以網際網路連結跨國據點和工廠，廣泛應用於北美的大型電力、水處理和石油與天然氣等產業。