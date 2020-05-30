台積 2030年要省15億度電

台積電積極推動綠色製造，依據CSR報告指出，去年已有效節省3億度用電量，供應鏈也節省下逾9,700萬度電，台積電更訂下2030年將省下15億度用電量的目標。

台積電攜手供應商響應環保行動，打造在地綠色供應鏈，近期與光洋科合作，回收製程廢棄資源，再製成靶材，今年已成功導入先進製程量產產線，光洋科也成為首家供應高階半導體前段製程靶材的台廠。

據了解，台積電與光洋科合作透過回收製程廢棄資源、精煉為原物料，成功再製成符合品質標準的靶材，並正式導入量產產線，台積電每年也成功減少1,800噸廢液，達成120顆殘靶材再生，實現廢棄物管理目標。

台積電表示，針對以往仰賴單一進口來源的靶材，除力行風險管理、確保營運持續不中斷，同時也由資材暨風險管理組織、晶圓15A廠與品質暨可靠性組織組成專家團隊，與光洋科在晶圓15A廠進行合作，於研發測試產線進行靶材樣品測試，協助其提升靶材品質，推動硫酸銅廢液與殘靶材兩項製程廢棄資源活化專案，開發利用再生資源為靶材原料的再製技術。

台積電居全球第三大半導體廠，在環保意識抬頭的當下，結合供應鏈廠商完善執行。