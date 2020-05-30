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三竹董座邱宏哲 門外漢變專家

經濟日報 / 記者何佩儒／台北報導

習慣滑滑手機就完成股票下單的年輕投資人，可能連B.B Call都沒看過，而原來經營三竹銀樓的三竹董事長邱宏哲，則是從B.B Call黃金報價嗅到商機，毅然從銀樓轉行到行動看盤軟體產業。從電腦的門外漢，到自學開發B.B. Call報價系統，當年一頭埋入開發時，常常一抬眼發現已經天亮。邱宏哲說，「我沒有比別人聰明，只好花上加倍的時間努力學。」

邱宏哲說，由於老家在新北市三峽，家族從事竹製紙漿，製造宣紙與拜拜紙，只要有人問三峽做竹子的業者，大家都知道就是邱家，因此40年前開銀樓時，就取名三竹銀樓。當時三竹銀樓在全台可是相當有名，包括銀樓一條街衡陽路，一整條路上的銀樓，幾乎都跟三竹拿貨。過去不像現在可以上網詢價、報價，全台銀樓老闆在買賣時，都要打電話跟三竹詢價，由於辦公室內都是黃金與現金，也不便請外人接電話，只能靠家人幫忙，每天電話都接到手軟。

邱宏哲後來得知香港同業已在使用B.B Call，決定自己開發B.B Call報價。念書時學的是化工，當時電腦概論也不是通識課程，沒上過電腦課的邱宏哲買了電腦、書籍，就一頭投入開發，遇到不懂的就看書、問人，發現自己對電腦很有興趣，常常坐在電腦前面，忙著忙著就忘了時間，想起來時抬眼望向窗外，「怎麼這麼快就天亮了？」

完成B.B. Call黃金報價系統後，邱宏哲提供B.B Call給全台客戶，採付費制報價，對許多常常打長途電話詢價的銀樓來說，其實成本是降低，因此樂於採用，也解決三竹銀樓電話接不完的問題。邱宏哲更發現，原來資訊行業也可以賺錢，儘管早期銀樓很好賺，但黃金生意怕被偷、怕被搶，心理壓力很大，毅然決定轉行，跨入手持裝置報價系統。

從B.B Call到WAP機、JAVA機、PDA，這些年輕人可能聽都沒聽過的載具，邱宏哲一個也沒錯過，直到智慧手機推出後，邱宏哲看到iPhone驚為天人，立刻集中火力研發。邊研發也邊布局專利，對券商的收費則從一個價錢吃到飽，改為依客戶數收費。

許多三竹的碩博士工程師剛進公司時，認為這個近60歲的阿北應該不太懂電腦，遇到開發問題時，邱宏哲可以直接點出邏輯上的錯誤，指點工程師如何修改，這才讓開發人員服氣。

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