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卯勁研發 三竹累積龐大專利

經濟日報 / 記者何佩儒／台北報導
圖／經濟日報提供
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三竹專注行動載具看盤下單系統，由於透過行動載具下單的投資人增多，推升三竹營收成長。三竹董事長邱宏哲表示，今年除行動看盤業務成長，營收占比最高的簡訊業務隨行動支付與行動商務的簡訊量增加，預料也將同步增加。

尤其即將展開營運的三家純網銀都已與三竹簽約，將推升簡訊業務的成長。邱宏哲表示，三竹擁有金融資訊軟體同業中最多的專利數，加上持續投入研發，將是提高競爭優勢的最重要基礎。以下是專訪談紀要：

問：三竹目前擁有的專利數？接下來的研發重點？

答：三竹從自己開發BB. Call報價軟體，一路持續投入研發，也積極申請專利，目前已取得205項各式發明與設計專利，申請中還有70項，專利數在台灣的金融資訊軟體同業中居冠。

在行動看盤的研發成果，包括三合一報價功能，提供多模式的看盤介面；新行情數據與介面模組化，推出第三代新數據中心，速度會比現在快兩、三倍；機器人選股；智慧下單；行為分析；新聞匯流；逐筆交易等。尤其新上線的逐筆交易，主管機關也很關心，但三竹成功整合47家券商的中、後台，讓逐筆交易如期上線。

有關未來的研發計畫，包括簡訊發送系統再進化，如雙向簡訊的更多應用，第三代行動證券看盤下單系統，第二代Android TV看盤下單系統，證券電腦版看盤下單系統、證券AI投資決策系統、行動下單行為分析系統、證期權雲端洗價下單系統、股市論壇社群互動系統、企業即時通的程式模組化等。

問：三竹在自有品牌產品的布局？

答：三竹除在行動看盤軟體市占居冠，同時也有自有品牌「三竹股市行動看盤App」，與券商版的差異是，包括更豐富的國際金融即時報價，以及更多盤後資訊，並匯集20多家財經媒體，點閱率每個月都在成長。另外具有多種看盤模式，可以讓不同客群自由搭配，例如用大字體或小字體等。目前每個月不重複的使用人數約90萬，占台灣行動交易人數四成多。

另外，三竹股市智慧電視看盤App也是三竹的自有品牌，已與全台31家相關業者合作，包括三星、索尼、夏普、有線電視業者等，將逐步上架到數百萬家庭。智慧電視因為語音辨識尚未成熟，Google TV OS還在開發中，會與三星、Google等夥伴合作，持續進行優化。

企業即時通則是以公有雲及私有雲兩種服務推向市場，公有雲以擴大使用者基數為目標，私有雲則採取深耕客戶需求策略，協助客戶解決企業溝通問題，並強化垂直與水平整合企業內部各式系統。

問：三竹的競爭優勢為何？

答：三竹僅專注行動載具，加上擁有業界最多專利，形成很大的門檻，而且能為客戶帶來價值，以看盤軟體來說，比券商自己開發的成本還便宜，加上長年的合作，獲得券商持續青睞。

在簡訊市場，早期的簡訊廠商規模比較小，三竹因為很早就已公開發行，導入內稽內控，加上持續提升技術水平，因此獲得金融客戶的信賴。

尤其現在透過大數據、人工智慧（AI）統計分析後，應用簡訊進行精準行銷的客戶愈來愈多，三竹主要協助客戶進行系統的客製化，由研發團隊連結其帳務或訂單系統等，同時提供多電信、多機房的備援。

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