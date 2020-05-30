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三竹行動看盤 營業員帶著走

經濟日報 / 記者 何佩儒
三竹資訊董事長邱宏哲。 記者何佩儒／攝影
三竹資訊董事長邱宏哲。 記者何佩儒／攝影

許多投資人沒聽過三竹資訊，但只要是行動看盤下單客戶，所使用的幾乎都是三竹幫券商客製的看盤軟體。三竹不僅在行動看盤軟體的市占高達九成，簡訊發送也在市場居冠，每三封企業簡訊中，就有一封是透過三竹發送。三竹已讓手機用戶擁有隨身營業員，未來透過智慧電視看盤App，更要讓家家戶戶都有營業員。即將進入而立之年的三竹，成立於1991年5月，從B.B.Call報價起家，1991年推出全台首款B.B. Call外匯股票報價機，1999年推出全台首款證券語音下單系統，時逢電子交易興起，電子券商開始折扣戰，語音下單系統一炮而紅，當年即已搶下九成以上的市占。

圖／經濟日報提供
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2001年三竹推出簡訊平台，之後並推出Java機、PDA股票機，在iPhone上市後，三竹投入智慧手機行動證券市場，2016年與中華電信合作推出企業即時通，2018年從原來吃到飽的收費機制調整對券商的收費，改成以人計費。

三竹董事長邱宏哲表示，從B.B. Call 報價、PDA看盤系統，到目前的智慧手機看盤軟體，三竹一直鎖定手持式報價核心產品發展。目前主要產品包括行動看盤軟體、簡訊發送、App開發及企業即時通。

簡訊發送量 一年17億通

其中在國內行動看盤下單業務，獲包括富邦等47家券商採用，囊括絕大多數券商。在證券語音報價下單服務，主要提供中華電信412與亞太電信405的全省語音共用平台，提供不能用手機下單的投資人，如竹科的工程師使用。

邱宏哲表示，即時通訊軟體盛行後，簡訊一度因成本較高，使用率降低，在電信業者降價後，由於簡訊具有較高安全性，包括銀行轉帳的動態密碼通知、信用卡的刷卡通知、電商訂單成立通知等，各企業都採用簡訊通知，甚至簡訊廣告也有愈來愈多的企業採用。去年三竹的簡訊發送量突破17億通，創下新紀錄，預料今年包括行動支付與行動商務的簡訊還會成長。

新冠肺炎延燒之際，三竹的簡訊發送業務更逆勢大發，首季已發送4億多通企業簡訊，較去年同期增13.9%。三竹分析，疫情期間宅經濟發酵，民眾頻繁使用信用卡消費、網購，許多企業也持續強化行銷力道，放大簡訊發送量。三竹統計，2018年發送14億通簡訊，去年簡訊發送量高達17億通，市占率逾三成。

布局再進化 攻智慧家庭

由於簡訊的閱讀率高，在手機裡還有專屬原生收件匣，幾乎不會漏訊，更重要是每個人的手機門號都經過電信業者層層把關與認證，公司可使用簡訊與會員雙向互動，證明簡訊無可取代且便利性十足。

在未來產品的布局上，邱宏哲指出，已與三星、Panasonic等31家電視相關業者如智慧電視、機上盒、有線電視等合作，推出智慧電視內建看盤系統，並與中華電信合作推出「智慧音箱股市報價系統」，從行動看盤走向智慧家庭看盤。也就是讓現在除透過手機下單的隨身營業員，未來坐在客廳透過智慧電視用語音即可下單，等於家中也有營業員。這部分仍待平台業者優化系統，以及自然語意的技術更為成熟，未來可望逐漸普及。

根據統計，三竹去年營收16.7億元，每股純益4.48元，雙雙創下新高。主要產品的營收占比包括簡訊發送營收占比76%、行動看盤18%、App開發5%、企業即時通1%。

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