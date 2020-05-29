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5G快來了！中華電信董座謝繼茂：最快7月1日開台

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導
中華電信5G最快7月1日開台。 圖／中華電信提供
中華電信5G最快7月1日開台。 圖／中華電信提供

中華電信今（29）日股東會，中華電信董事長謝繼茂、總經理郭水義會後接受媒體採訪，謝繼茂表示，現在網路建設、資費、應用都已經如期進行中，每兩周都會開會討論進度，不排除最早7月1日就開台。

謝繼茂指出，雖有新冠肺炎影響全球供應鏈，但中華電信即早下單，因此5G網路建設的備料部分都沒有受到影響，目前網路建設等進度都如期舉行，預計第3季如期開台。面對媒體追問最快7月1日開台，謝繼茂笑著說，有可能。

今年中華電信也積極進行廣結盟，郭水義表示，廣結盟計畫涵蓋整體5G跟AIOT，打造生態系，攜手企業客戶，共同打造生態系，包含AI、VR等等，在5G結合AIOT的環境下，未來可想像的應用服務，有90%現在都沒發生，但但開台初期還是會推出響亮的5G應用。

謝繼茂表示，5G技術特性是超快網路傳輸，相關應用服務將推出包含4K、8K超高畫質影音，提供VR 360影音，無損的高音質音樂以及雲端手遊等。

另一方面5G結合企業專網也是中華電信鎖定重點，謝繼茂表示，5G跟企業專網合作部分一直進行中，已經接觸很多標竿大客戶，5G推出之後，相關專案很快會出現，包含半導體、石化業、醫療、智慧農業、無人機、智慧巡檢、SNG低延遲直播、AR、VR等應用及產業領域。

近年各家電信業者也積極尋求非電信營收的成長，例如台灣大就喊出今年來自電商momo貢獻營收可望占營收比重一半。面對媒體提問，中華電信未來非電信營收的成長亮點為何，謝繼茂表示，中華電信近年積極拓展資通訊ICT服務，台灣大在非電信領域走得比較快，已經有一個momo是跟電信無關的領域，但相較之下，中華電信則是把觸角伸的很廣，而且現在還在進行中，內部也持續討論跨足包含資安、雲端；大數據等等領域，都是未來拓展非電信營收的重點。

至於非電信營收何時可以占有中華電信全年營收舉足輕重的比重，郭水義表示，目前手機銷售跟ICT資通訊占比約四分之一，手機銷售營收約300多億元， ICT資通訊專標案約100多億元，占目前集團營收約為四分之一，未來除了手機銷售、ICT以及集團轉投資及併購計畫，都成為未來非電信營收成長重點，甚至設定其中幾個重要小金雞未來有倍數成長的目標。

目前中華電信孵育小金雞包含中華精測、是方、勤崴等已經陸續掛牌，而2019年轉投資貢獻獲利也提升到16.5億元，郭水義表示，目前包含中華資安國際、中華立鼎光電，剛併購的資拓宏宇，都是很有潛力小金雞，期待將來不僅是小金雞，還要打造集團艦隊，不僅內部孵化，更要對外尋找新標的。

中華電信股東會歷時10個小時馬拉松，董事長謝繼茂、總經理郭水義會後接受媒體採訪表示，5G最快可望7月1日開台。記者黃晶琳／攝影
中華電信股東會歷時10個小時馬拉松，董事長謝繼茂、總經理郭水義會後接受媒體採訪表示，5G最快可望7月1日開台。記者黃晶琳／攝影

中華電信 營收 5G
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