快訊

「幹天幹地幹命運」以外：戲王之王吳朋奉的精彩演繹

中華電今年擴大徵才 共1800職缺、新鮮人目標500名

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

因應今年5G服務開台，中華電信董事長謝繼茂指出，新冠肺炎造成很多新鮮人求職受影響，因此目前雖然目標開500個職缺，但在考慮擴大徵才數量給新鮮人，至於全集團的話，今年總共要徵才1,800人。

中華電信今（29）日舉行股東會，由於小股東參與踴躍，今年照例股東會開到晚上，在約七點結束、總共歷時十個小時，而謝繼茂、總經理郭水義在會後結束接受媒體訪問。

由於中華電規劃今年7月5G服務上路，隨著新商機啟動，預計將增加更多工作崗位，也讓外界好奇今年徵才人數。

對此，謝繼茂表示，今年上半年疫情影響很大，因此今年中華電大規模招聘新鮮人時間點落在8月，現在目標徵才500人，但因很多新鮮人受到疫情關係、求職不易，中華電內部考慮要擴大給新鮮人的職缺數量。至於中華電全集團的話，今年預計開出1,800個職缺。

中華電信 股東會 徵才
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

股東會／中華電：去年轉投資賺6.5億

疫情衝擊 調查：新鮮人求職意願創8年新低

中華電信股東會員工股東爆衝突 董事長呼叫保全維護秩序

中華電揪伴 衝刺5G

相關新聞

中華電信擴大徵才 今年要招募1,800人

中華電信今（29）日股東會，股東關注今年徵才計畫，中華電信董事長謝繼茂、總經理郭水義，謝繼茂表示，考量新冠疫情關係影響社...

今年企業投資不受干擾 統計處評估審慎樂觀

經濟部統計處今（29）日指出，我國研發經費呈逐年成長，2018年占GDP比率達3.36%，居世界第三，超越日、美及中國大...

股東會／華擎總座：估今年營收獲利雙位數成長

板卡廠華擎（3515）今（29）日舉行股東會，華擎總經理許隆倫表示，受惠主板、顯卡、IPC、伺服器今年出貨都會成長，預估...

聯想衝刺新筆電 法人看好代工廠受惠

Lenovo（聯想）衝刺電競筆電業務，去（2019）年在亞太區市場成為品牌廠增長率最高的業者，旗下電競Legion系列新...

零接觸！國際視訊採購商洽會 新北爭取3億元國際訂單

為因應新冠狀肺炎對國內產業貿易衝擊，新北市「國際採購商洽會」將改採全視訊的方式，邀請20家以上國外企業參與線上洽談；協助...

台積電拚產能也拚生育 新生兒占全國1.4％

晶圓代工廠台積電積極打造完善的孕婦友善職場，台積電去年新生兒數占全台灣新生兒數1.4%，產後回任率更高達78.8%，優於...

華擎營運轉佳今年續揚 和碩童子賢現身按讚

和碩集團旗下板卡廠華擎（3515）今（29）日舉行股東會，華擎近年營運「轉骨」，預期今年仍會繳出成長佳績，連集團大家長、...

太陽能多晶矽晶圓跌破成本 市調：業者考慮停產

太陽能矽晶圓本週報價持續走跌，市調機構集邦科技表示，目前多晶矽晶圓報價已跌破部分廠商成本，業者開始考慮停產

伺服器顯卡帶動 華擎今年營收與營業利益將雙位數成長

華擎今年在主機板、顯示卡、伺服器與工業電腦等四大產品線帶動下，營收與營業利益將兩位數成長，其中以伺服器與顯示卡的成長力道...

中華電信股東會員工股東爆衝突 董事長呼叫保全維護秩序

電信龍頭中華電信今天舉行股東會，與會股東多數為退休員工跟在職員工，會議進行中，員工股東因為發言內容及發言順序等問題，一言...

強化與華府溝通 台積電延攬美國商會前董事

美中緊張關係升溫之際，美方擴大對華為禁令，台積電也遭波及，台積電昨證實，繼網羅前英特爾遊說專家克利夫蘭（Peter Cl...

研華啟動二代接班布局 劉蔚志進入董事會

全球工業電腦龍頭研華昨（28）日舉行股東會，全面改選董事，董事長劉克振長子劉蔚志首度進入董事會，啟動二代接班布局。劉克振...

熱門新聞

震撼！台資鞋廠遭越南員工堵門口 上千人狂喊「求工」

中華電信股東會員工股東爆衝突 董事長呼叫保全維護秩序

改發消費券還來得及？ 蘇貞昌：不重蹈馬英九覆轍

謝金河：官員仍是18世紀工業革命思維 國家不會進步

振興券逾400億 7月15日暑假首日上路

影／振興券怎麼用？蔣萬安七問蘇貞昌 要他聽聽運將的心聲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。