中華電今年擴大徵才 共1800職缺、新鮮人目標500名
因應今年5G服務開台，中華電信董事長謝繼茂指出，新冠肺炎造成很多新鮮人求職受影響，因此目前雖然目標開500個職缺，但在考慮擴大徵才數量給新鮮人，至於全集團的話，今年總共要徵才1,800人。
中華電信今（29）日舉行股東會，由於小股東參與踴躍，今年照例股東會開到晚上，在約七點結束、總共歷時十個小時，而謝繼茂、總經理郭水義在會後結束接受媒體訪問。
由於中華電規劃今年7月5G服務上路，隨著新商機啟動，預計將增加更多工作崗位，也讓外界好奇今年徵才人數。
對此，謝繼茂表示，今年上半年疫情影響很大，因此今年中華電大規模招聘新鮮人時間點落在8月，現在目標徵才500人，但因很多新鮮人受到疫情關係、求職不易，中華電內部考慮要擴大給新鮮人的職缺數量。至於中華電全集團的話，今年預計開出1,800個職缺。
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