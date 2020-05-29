中華電信擴大徵才 今年要招募1,800人

中華電信今（29）日股東會，股東關注今年徵才計畫，中華電信董事長謝繼茂、總經理郭水義，謝繼茂表示，考量新冠疫情關係影響社會新鮮人尋找工作機會，因此評估擴大徵才。中華電信評估今年徵才人數擴至1,800人。

中華電信近年面臨員工退休潮，同時因應轉型積極徵才，謝繼茂表示，目前因為疫情影響上半年招聘計畫，現在已經展開校園線上徵才，目標招募500名社會新鮮人，8月更會大規模召聘，同時考量很多社會新鮮人畢業之後尋找工作受到新冠疫情影響，因此評估鎖定社會新鮮人，擴大徵才。

中華電信今年招募員工人數原本約為1,600人左右，預估全集團今年招募人數將擴大為1,800人。

中華電信表示，引領5G元年，校園資通訊人才線上招募開跑，校園徵才活動不畏新型冠狀病毒疫情，招募人才不中斷，2020年全面改為線上徵才，誠摯邀請對5G相關應用、企客行銷等領域有高度興趣的校園菁英，一起加入中華電信，成為「智慧生活的領導者、數位經濟的賦能者。」

中華電信董事長謝繼茂指出，中華電信做為電信業龍頭，於2020 5G元年，強力發展5G、物聯網、AI人工智慧、資安、大數據等重要業務。

中華電信總經理郭水義表示，今年是5G、AIoT關鍵年，也是中華電信轉型關鍵年，創新第一、技術第一跟人才第一，是中華電信的「黃金三律」，除了靠團隊合作「ONE CHT」打下市場漂亮成績單，更藉此打造一個可以讓年輕人展現實力的舞台。

中華電信強調，相信同仁對工作的熱情及想像力來自於工作與生活的平衡，致力於打造一個富有創造力、活力且安心的職場環境，讓每一位同仁都能在此積極工作，樂享生活，也肩負共同打造國家5G建設及技術應用的新境界。期待具有熱情及活力的年輕新血趕快加入。

中華電信表示，「2020菁英人才招募」針對校園新鮮人開設相關職缺，線上報名時間即日起至109年6月2日截止，預計於109年6月13日及109年6月14日針對合適人才辦理面談。