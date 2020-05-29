今年企業投資不受干擾 統計處評估審慎樂觀

經濟部統計處今（29）日指出，我國研發經費呈逐年成長，2018年占GDP比率達3.36%，居世界第三，超越日、美及中國大陸，仍次於南韓。展望今年，統計處說，即便景氣不明，但企業投資相對不受外部因素干擾，會延續去年態勢，對國內投資「審慎樂觀」。

統計處指出，去年製造業上市櫃公司獲利大減近二成，其中，以電子零組件業稅後淨利大減18.9%，對製造業影響最大，主因美中貿易紛爭衝擊終端消費需求，使液晶面板、DRAM及被動元件等廠商獲利大減。

不過，雖然去年營收獲利下跌，但2019年製造業上市櫃公司研發及投資不減，甚至創下近五年新高，其中，以台積電固定資產投資4,503億元貢獻最大，占整體製造業固定資產投資逾五成。

統計處說明，台積電去年固定資產投資4,503億元，較上年大幅成長51.1%，主因受惠5G及高效能運算需求拓展，積極布局先進製程，投資金額續創新高；友達及群創則分別投資212及199億元分居第二、三。

展望今年投資動向，統計處則表示相對審慎樂觀，即便疫情使景氣混沌、美中貿易戰再起等隱憂，恐使企業今年的獲利營收持平或下滑，但企業投資仍會以長期布局為考量，評估整體數據將延續去年以來的趨勢。

另外，我國研發經費呈逐年成長，2018年我國研發經費6,160億元，年增7.2%，占GDP比率達3.36%，居世界第三，與主要國家相比，已超越日本、美國及中國大陸，但仍低於南韓表現。

與2009年相比，我國2018年研發經費為十年前的1.9倍，在主要國家中，僅次於大陸之3.0倍及南韓之2.1倍成長。

依研發執行部門觀察，我國企業研發投入逐年增加，我國以企業部門投入的比重最大，占總研發經費80.3%，顯示企業部門在研發活動所扮演的角色日益重要。

產業別方面，企業研發經費高度集中在電腦電子及光學產品業，占逾七成；南韓也以該業別最高，超過五成的比重；日本則以汽車業研發投入居首位，占26.1%。