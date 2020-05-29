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勞動部穩定青年就業祭出66億 一次看懂誰可獲得補助？

台灣LG董座宋益煥餐廳用自家新機引側目 最愛蔡琴歌聲

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導
早已開始使用V60的台灣LG董事長宋益煥表示，他喜歡在高鐵或餐廳將雙螢幕立起來觀賞球賽。記者何佩儒／攝影
早已開始使用V60的台灣LG董事長宋益煥表示，他喜歡在高鐵或餐廳將雙螢幕立起來觀賞球賽。記者何佩儒／攝影

台灣LG今（29）日在台發表5G雙螢幕手機V60，早已開始使用V60的台灣LG董事長宋益煥表示，他喜歡在高鐵或餐廳將雙螢幕立起來觀賞球賽，雙螢幕的獨特設計，每每引來不認識的消費者詢問是哪一品牌的手機。

宋益煥指出，目前全球僅有台灣及南韓的職棒開打，用V60來看球賽，一個螢幕播球賽，另一個螢幕還能處理其他事情。尤其南韓5G已開台，多視角球賽更受到歡迎，用雙螢幕可以一個螢幕看全場，另一個螢幕切換到喜歡的球員，非常方便。

至於LG本身有面板廠，也能生產柔性面板，卻遲遲未推出折疊手機。宋益煥說明，LG希望從消費者的角度出發，針對消費者的需求提供服務；而不是為了展現自家的技術，而要消費者配合使用。

宋益煥不僅說得一口流利中文，還是歌手蔡琴的鐵粉，對蔡琴的歌聲讚不絕口，更能高歌整首蔡琴的名曲，如讀妳、恰似你的溫柔、最後一夜等。

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