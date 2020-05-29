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零接觸！國際視訊採購商洽會 新北爭取3億元國際訂單

經濟日報 / 記者林于蘅／台北即時報導

為因應新冠狀肺炎對國內產業貿易衝擊，新北市「國際採購商洽會」將改採全視訊的方式，邀請20家以上國外企業參與線上洽談；協助業者開拓海外商機並掌握國際採購需求，預估創造超過3億元潛在商機。

新北市經發局今（29）日舉行「2020新北市國際視訊採購商洽會-啟動記者會」，邀請美國各州政府辦事處協會、馬來西亞貿易中心、歐洲商會及台日產業技術合作促進會等駐台單位代表參與；另有萬泰科技、伊勒伯科技、康定、龍達塑膠等企業。

新北市長侯友宜出席表示，新北市政府已連續七年舉辦國際採購商洽會系列活動，不僅累積豐富的經驗，也讓新北國際採購商洽會成為海內外業者採購的重要平台。

國際採購商洽會以健康產業搭配資通訊產業整合5G、AI及物聯網技術，規劃「防疫產品」專區、「健康促進與保健」、「智慧醫療」及「智慧居家與照護」四大洽談主軸，提供產業媒合平台，讓業者與全球市場進行交流與採購。

更邀請國際買主及新北廠商透過視訊軟體，進行遠距即時一對一洽談，力挺廠商防疫期間快速反應市場需求，運用數位工具開拓外銷商機不中斷，厚植外銷競爭力。

新北市經發局補充，商洽會報名自即日起至6月30日止，預估今年新北市國際採購商洽會能創造超過3億元潛在商機，後續也可望促成新北與國際業者的長期技術與商業合作。

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