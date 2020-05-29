聯想強攻電競筆電 今年目標亞太區持續增長

Lenovo（聯想）衝刺電競筆電業務，去年在亞太區市場成為品牌廠增長率最高的業者，儘管今年受疫情影響，仍有信心維持增長態勢，而旗下電競Legion系列新筆電昨（28）日也在台上市，目標今年在台整體銷量挑戰年增三成，法人看好，隨著聯想下半年新品即將推出，可望帶動相關代工廠仁寶（2324）、廣達（2382）筆電出貨。

聯想亞太區電競團隊負責人陳永和表示，去年電競Legion系列銷量在亞太區成為各品牌廠成長動能最強業者，銷售量並有兩倍以上的年成長，今年儘管有疫情帶來衝擊，但仍有信心持續成長。

Legion系列昨日在台上市，以「時尚有型、狂野效能」為訴求，推出兼具高質感外型設計與剽悍效能的全新商品，包含Legion 7i、Legion 5Pi、Legion 5i、Legion 5及IdeaPad Gaming 3i 等5款機種陸續上市。

此外，Lenovo今年首推出搭載AMD Ryzen處理器機款，為玩家提供更多效能選擇，後續也將推出更多搭載AMD CPU機款。

根據市調機構數據顯示，2019年台灣聯想電競筆電銷量成長15-20%，市佔率已達10-11%。隨著聯想在台銷量增溫，今年台灣電競筆電目標雙位數增長，可望帶動Lenovo年度整體銷售達近3成成長，要交出優於業界平均成長水準。

去年台灣電競筆電市場龍頭為華碩（2357），第二名微星（2377）、第三名為宏碁（2353），若以聯想今年電競成長目標推算，換言之今年將挑戰宏碁老三地位，擠進市佔率前三名。

今年受新冠肺炎疫情影響，PC品牌廠在遠端工作、遠距教學及電競「宅經濟」等諸多需求帶動下，預期上半年銷量皆可繳出不俗成績。聯想亦跟隨市場浪潮，帶動台灣首季筆電整體銷量成長一至兩成。

聯想台灣家用業務副總經理王奕鈞指出，此波成長主要來自電競機種與輕薄筆電，線上銷量成長明顯優於線下實體通路，不過，因台灣疫情受到控制，第二季銷售回到傳統淡季，且因消費者首季提前購機，預期本季買氣會比去年更弱，但仍看好7月進入暑假，傳統消費旺季可望顯現。