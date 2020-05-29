華擎營運轉佳今年續揚 和碩童子賢現身按讚

和碩集團旗下板卡廠華擎（3515）今（29）日舉行股東會，華擎近年營運「轉骨」，預期今年仍會繳出成長佳績，連集團大家長、和碩董事長童子賢也難得現身股東會，稱讚華擎主管經營表現。

去年PC市場起伏特殊，加上中美貿易戰，關鍵零組件供應不穩，但華擎下半年在伺服器、工業電腦和顯卡業務帶動下，繳出不俗成績，也讓不常現身子公司華擎股東會的童子賢、難得露面。

童子賢稱讚股東會主持人超有效率，開玩笑形容「股東會跟公證結婚一樣。」他說，華擎去年（營運）不容易，營業利益跟稅後淨利都成長。

華擎2019年營收134.15億元、年增31.6%，稅後淨利5.97億元、年增0.7%，毛利率18.2%，營益率5.7%，每股盈餘（EPS）為4.95元。

展望今年營運，受惠主板、顯卡、IPC、伺服器今年出貨都會成長，總經理許隆倫預估，今年營收跟營業利益都能雙位數增長。

華擎首季受到新冠肺炎疫情影響，導致中國工廠無法順利復工， 但許隆倫認為，公司首季表現不差，第2季因首季部分伺服器訂單遞延，看好營運將優於首季。

許隆倫強調，隨著下半年疫情影響可望逐步消失，預估板卡出貨將回歸正軌，加上伺服器拉貨，對全年展望樂觀看待。

從業務來看，華擎認為伺服器、顯卡今年全年成長力道最強，至於主板則隨著英特爾（intel）、超微（AMD）新品推出，預期也有成長，下半年表現不看淡。

不過，因疫情導致東南亞像菲律賓、馬來西亞封城，讓部分零組件出現缺貨現象，包括被動元件、供應器及高速傳輸元件等，但5月下旬已慢慢緩和，完全解除可能要等到6月底、7月初才會較順。