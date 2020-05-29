中華電信股東會員工股東爆衝突 董事長呼叫保全維護秩序

電信龍頭中華電信今天舉行股東會，與會股東多數為退休員工跟在職員工，會議進行中，員工股東因為發言內容及發言順序等問題，一言不合，甚至「爆粗口」，中華電信董事長謝繼茂也呼籲股東冷靜，並請保全維護整體議場秩序。

中華電信員工股東在股東會上發言踴躍，包含關心中華電信數位轉型後的工作權，並爭取子公司宏華員工成為中華電信員工等諸多內部問題。

而中華電信會議進行近兩個小時，僅進行到報告事項第一案中華電信108年營業報告。而員工股東也因為發言次序、內容問題，股東跟股東之間爆發口角衝突，更一度有人「爆粗口」。

謝繼茂也數度呼籲股東冷靜，並請保全維護整體議場秩序。至於員工工作權問題。謝繼茂也強調，公司轉型策略，舊的工作會消失，但新的工作會出現。

中華電信總經理郭水義也報告中華電信108年營運報告。

中華電信致股東報告書，強打5G啟動新世界，董事長謝繼茂表示，2020年以5G加轉型為雙主軸，要打造個人、家庭、企業三大市場匯流服務，並透過廣結盟方式打造中長期成長動能。

謝繼茂表示，電信經營面臨迫切轉型需求，奠定中長期發展基礎，2019年啟動以客戶為中心的轉型計畫，核心業務、新興業務、成本優化及基礎能力等。

回顧2019年，中華電信表示，不畏市場競爭激烈，積極回應各項挑戰，站穩領導地位，積極透過手機綁約提升高資費用戶占比，提升學生客群與物聯網新應用，成功帶動行動用戶數成長，平均帳單金額（ARPU）降幅趨緩。

中華電信指出，MOD用戶數及營收成長幅度也達10.6%，中華電信將持續以多視角轉播、4K高畫質及VR新創技術轉播國際重要賽事，除轉播東京奧運，持續導入智慧照護、健康雲、智慧音箱、數位金融等數位新創應用。

中華電信表示，企業端積極提升資通訊專案營收等，來自企業客戶占比提升，並積極推動新興資通訊業務，IDC、雲端、大數據及物聯網業務營收持續成長，其中智慧安防已經取得全台多項警政路口監控案，成為全台最大雲端監錄影像服務提供商，IOT智慧聯網大平台也拿下AMI台電智慧電表、新竹5G智慧路燈、宜蘭智慧停車等，

展望2020年，中華電信表示，將以5G及轉型雙軸並進的策略，推動中華電信搶進5G時代，以4G既有優勢，展開5G網路建設，並提供個人、家庭、企業等三大市場各種匯流服務。

此外，中華電信強調，將以客戶為中心，要成為智慧生活領導者，數位經濟賦能者，2020年5G頻譜競標已經取的最有利頻段，為20年成遠發展建立競爭優勢，未來東京奧運新媒體轉播權，也將是台灣首度以4K、VR結合5G轉播。

看準5G時代電信業者透過企業或政府與消費者建立B2B2X的新商業模式將成為常態，中華電信強調，將以廣結盟策略，透過併購、研發、結盟發展創新服務及投資數位新創公司，打造中華電信中期、長期成長動能。

中華電信截至去年底，中華電信行動用戶數達1064.9萬戶，行動客戶數及營收市占率持續增加，至108年底，寬頻用戶數總計440.5萬戶，較前年略減，但100M以上客戶數達158.2萬戶，年成長率超過11%，300M以上客戶數則持續以倍數成長，帶動ARPU成長。全台1Gbps寬頻涵蓋率達66.4%。

郭水義表示，智慧家庭服務方面，MOD平台客戶數達208.2萬戶，持續站穩台灣最大影音平台的地位。此外，去年第3季推出「頻道自選餐」方案，加上隨選內容營收成長，帶動MOD營收年成長率達10.6%。

郭水義指出，去年中華電也積極拓展東協市場，已於印尼新設辦公室，並與泰國CAT電信營運商結盟，布局智慧城市商機。