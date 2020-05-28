宏達電推新一代FLAIM Trainer 消防員培訓升級

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導
宏達電指出，新一代的FLAIM Trainer將觸覺反饋技術與現實世界的消防設備相結合，藉由大量客製化變數為消防單位提供多樣性且無危害的VR火場模擬環境。 圖／宏達電提供
宏達電指出，新一代的FLAIM Trainer將觸覺反饋技術與現實世界的消防設備相結合，藉由大量客製化變數為消防單位提供多樣性且無危害的VR火場模擬環境。 圖／宏達電提供

宏達電（2498）今（28）日宣布，Vive虛擬實境系統獲美國志願消防員James Mullins博士用來強化替代培訓系統FLAIM Trainer。

宏達電表示，消防員的訓練過程危險且昂貴，建立有效的培訓設施及火場模擬需耗資數千萬美元，受訓的消防員也暴露於高度風險中，如火場裡潛在燒傷意外或死亡，用於點燃和滅火的化學物質也極易致癌。火災中整體的整合指揮調度也難以在模擬火場進行訓練，替代培訓系統可以降低培訓的危險性與成本。

宏達電指出，新一代的FLAIM Trainer將觸覺反饋技術與現實世界的消防設備相結合，藉由大量客製化變數為消防單位提供現實，多樣性且無危害的高度沉浸式VR火場模擬環境，學員可以透過培訓硬體體驗這些環境，包括將VR頭戴式耳機與呼吸器結合在一起的頭戴式顯示器、具有流體反作用力的標準消防水管系統、具有發熱元件的標準防護服。

而Vive Pro Eye提供的獨家精準的眼球追蹤技術，讓FLAIM Trainer能即時偵測並分析受訓消防員的視覺動線，讓火場的教練能提供即時的第一人稱反饋，教導更正確的觀念。透過虛擬實境的技術，能訓練消防員更專注並快速地分辨與避開火場中關鍵的危險因子，如電器與化學物質，Vive Pro Eye的注視點渲染技術能提供更加仔細和身臨其境的環境。

James Mullins表示，具有虛擬實境技術的FLAIM Trainer讓消防員面對真實火場能作更好的準備，並降低培訓過程的風險，顛覆了消防訓練領域中的遊戲規則，大幅提升消防員素質與經驗，進而降低消防人員的傷亡，也能挽救更多火場中的生命。

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