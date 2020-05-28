SpaceX將擴大業務範圍 有望增添金寶成長力道

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）旗下的航太製造商 SpaceX，將在5月30日執行歷史性的太空船發射計畫，這是人類史上第一次由私人企業執行太空載人任務，隨著SpaceX的業務持續擴大，SpaceX的衛星基地台供應商金寶可望持續受惠。

這次發射任務對美國國家航空暨太空總署（NASA）及SpaceX，都具有重大歷史意義，因為NASA 可以不用再依賴俄羅斯，讓太空人往返太空站。對 SpaceX 來說，更是代表著從馬斯克成立 18 年至今，真正有能力為 NASA 提供太空載人服務。

根據美國衛星產業協會（SIA）2019 年的報告估計，發射產業每年市場規模約有 60 億美元，衛星製造市場每年則有 200 億美元。

金寶早在20年前，就跨入機上盒（STB）代工，在網通產業累積不少經驗與人脈，並在2019年拿下SpaceX的基地台組裝訂單，也是SpaceX亞洲唯一合作伙伴。

據了解，SpaceX原本計畫發行1.2萬顆衛星，目前已發射180顆，後來又向美國申請追加3萬顆衛星發射許可，使總量擴大至4.2萬顆，金寶主要是承接衛星的地面基地台訂單，2020年小量出貨，2021年則會大幅成長。

SpaceX計劃打造一個全球衛星通訊網路，讓家家戶戶都能隨時聯網，由於衛星訊號穿透力強，比5G有更佳穿透性，機構預估，當星鏈計畫推動後，SpaceX每年能創造300億美元營收。

為建立衛星網路，2020年起SpaceX計劃生產100萬個地面基地台，向衛星發射訊號，並接收地面終端訊號。

在金寶業績方面，該公司之前表示，受惠宅經濟效應發酵，增加很多訂單，包括印表機，硬碟，SSD，網通產品等都有急單，預期2020上半年業績平穩，下半年業績將大躍進，2020全年業績仍以兩位數成長為目標。

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