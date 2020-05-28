台灣大空品預測平台與WeMo Scooter 展開跨界合作

台灣大哥大在開發出空氣品質預測平台後，今（28）日宣布與智慧共享機車WeMo Scooter跨界合作，將在280台電動機車上安裝高精準「PM2.5感測器」，於本月底開始導入高雄場域。

透過「綠騎族」每日穿梭在港都市區，搭配已布建就緒的85處固定監測點，可即時偵測、蒐集城市街廓的空氣數據並上傳雲端，台灣大再利用AI預測空氣品質變化，為高雄建構出更精確完整的空氣地圖與趨勢預報。

台灣大企業用戶事業群商務長吳傳輝表示，隨著物聯網與AI技術的蓬勃發展，智慧城市的發展也迎來新拐點，關鍵就在於「數據」，即時採集大量數據，就是城市從「小聰明」走向「大智慧」的開端。台灣大針對民眾關注的空汙議題，研發出空品預測平台，已於4月在台中佈署逾200個空品感測器，目前已收集近150萬筆數據，計算出逾40萬筆的AI預測資料；現在再前進高雄，與生態系夥伴WeMo合作，在智慧共享機車上搭載感測器，猶如在高雄街巷間鋪建無數感測節點，打造一座移動式「集氣」系統，蒐集沿途的空氣數據。

WeMo Scooter 執行長吳昕霈指出，WeMo在高雄會員成長快速，電動機車本身就能減輕交通移動所產生的PM2.5問題，現在與台灣大的合作，更鎖定280台車率先安裝PM2.5空品數據蒐集器，讓環保交通每一哩路結合車聯網科技數據，並進一步分析即時道路空污資訊，讓「綠騎族」每一次交通移動，都是落實智慧城市的重要關鍵。