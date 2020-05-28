中華電信攜手網聯科技 推工業物聯網AR服務

中華電信部署5G發展「廣結盟」策略，今（28）日宣布與網聯科技完成合作簽約，共同推出「TANGRAM x AR」產品服務，透過5G高速率、低延遲的特性，結合中華電信AR平台，以及網聯科技的工業物聯網應用平台（TANGRAM IoT Cloud），讓使用者能夠輕鬆透過行動裝置辨識3D的工業設備，以AR視覺的展示方式，快速了解設備狀態、即時資訊，進一步引導現場人員正確操作及維修方式，降低人員教育及派遣成本，進軍智慧工廠市場。

中華電信表示，「企業AR平台」，是一套提供企業可自主管理數位內容的AR編輯平台，提供圖片、空間、立體物等三種AR辨識技術，再結合網聯科技工業物聯網應用平台，提供感測器數據的連結及分析，透過智慧型手機APP取得有關機台預知保養、不良品質監控等資訊。讓企業更容易、更快速掌握機械設備運轉的變化，大幅提升設備維運的品質。

中華電信指出，此次與網聯科技合作推出「TANGRAM x AR」產品服務，透過系統化AR加值模組，在既有工業物聯網應用平台上，導入視覺虛實整合科技，引領商品展銷及設備維運等應用的快速升級與轉型。未來將持續與網聯科技，提供更多5G應用解決方案，加速各式垂直產業鏈的5G發展。