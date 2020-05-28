2020 COMPUTEX線上暢談 台達電談未來建築環境

考量新冠肺炎疫情影響，外貿協會首度突破地域限制，將於2020年COMPUTEX原展期，於線上推出「#COMPUTEXOnlineTalks」，邀請BenQ Business Solutions Alliance（明基智能聯盟）、Delta（台達）、Nvidia（輝達）、Qualcomm（高通）及Supermicro（美超微）等指標大廠，探討如何透過5G及AIoT關鍵技術推動科技創新，實現跨界融合的智慧未來。

而隨著5G技術崛起，科技不再只是想像，透過人工智慧與物聯網等核心支援，從智慧晶片到主機板、自駕車到智慧城市，各式各樣商業應用將於各場域具體展現成果。

台達以業界領先的能源效率致力環境永續，去年更成為國際 WELL 建築研究院Keystone會員，由節能綠建築進而邁向健康建築。此次以SMART WELL BEING為題，由品牌長郭珊珊領軍，協同樓宇自動化事業處資深處長江文興分享如何透過IoT智慧技術打造健康舒適的建築環境，關懷使用者需求，增添幸福感。