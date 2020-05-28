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NEC推溫度感測方案 整合人臉辨識及門禁系統

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

NEC台灣宣布全面推出以NEC人臉辨識技術為核心，整合備受好評NEC門禁系統的「紅外線人體溫度檢測解決方案 和雙鏡頭紅外線熱感攝影解決方案 ，這是專為企業、機構以及社區所設計。

前者適用於一對一社區門禁管理、大樓訪客系統等不同情境的需求；後者可因應需多人感測的大型場所如機場、車站等。兩項產品皆已上市，企業或組織可立即運用NEC溫度感測方案，強化企業持續營運計畫，做好風險管理。

NEC台灣總經理賴佳怡表示，長期以來，NEC即致力為全球人類創造安心、安全的生活環境，面對新型冠狀病毒可能帶來的長期威脅，自當勇於承擔此一社會責任，幫助國民做好充分準備。

經過NEC台灣團隊的努力，整合了NEC領先業界的人臉辨識技術，結合溫度感測解決方案，讓企業、機構和社區能以最簡便、快速的方式，對所有進出人員完成零接觸量測體溫與管理的工作，達成防止疫情擴散的目標。

至於需要對進出人流進行一對一管制的環境，則結合溫度偵測與NEC人臉辨識技術，推出紅外線人體溫度檢測解決方案。與門禁管理控制主機結合，可以在1秒內判定當前人員體溫是否在正常範圍，並提供自主健康管理功能，自動記錄受測者體溫，追蹤體溫過高者的門禁通行軌跡，有效協助後續追蹤。

考量到傳統人工量測額溫非常耗時，勢必會嚴重影響人員進出速度，NEC針對人員進出頻繁環境設計的雙鏡頭紅外線熱感攝影解決方案，具備同時偵測多人額溫的能力，能在0.3 至 0.5秒內立即辨識出人臉及額頭區域溫度，即可加快人員進出的速度。

此溫度感測方案亦可設定告警溫度(例如37.5 ºC)，當偵測到異常額溫時，將會發出告警。尤其當與門禁系統結合之後，該系統會在完成人臉與額溫辨識當下，立即將相關資訊記錄至門禁系統中，可簡化後續管理與追蹤。

台灣NEC指出，致力運用創新科技為人類打造美好生活。唯有「常態化」部署預防措施，當危急事件發生時，才可立即應變，此次以零接觸溫度感測技術融合人臉辨識、門禁系統等，推出整合人臉辨識的溫度感測方案，希望能在各種疫情侵襲之際，總是能讓台灣民眾超前部署，做好防疫工作，讓每個人都有享有安全、無後顧之憂的生活環境。

雙鏡頭 疫情

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