景碩看好ABF載板需求 未受華為禁令影響

IC載板暨PCB廠商景碩（3189）今（28）日召開股東常會，景碩管理曾提到，今年來自ABF載板需求持續成長，相關應用熱度持續，也未受到華為禁令直接影響。

景碩今年營運目標也維持，「公司資源持續投注在營收成長的目標上，維持獲利的目標也沒改變。」

據說明，景碩看待，5G電信設備應用整體持續成長，主要來自諾基亞、愛立信等需求提升，因此單一華為的減退，並不影響總體電信設備應用總量。

展望未來，景碩也指出，全球經濟難免受到疫情干擾比如5G應用手機比較弱，不過觀察高速運算與資料中心、5G基地台與電信設備需求都還不錯，也持續帶動ABF載板需求。