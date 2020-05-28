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5G通訊已為趨勢 東典光電蓄勢待發

經濟日報 / 記者呂安涔

東典光電（6588）累積19年以上生產經驗，專注於光通訊濾片的研發、生產與銷售，公司主要業務為從事製造光纖通訊及精密光學用之薄膜濾光片。產品銷售內容結構占比，被動元件占6成，雲端資料中心用濾光片占2成，5G基地台應用占2成。

5G通訊中增加資訊流量的重要關鍵-DWDM系統（高密度分波多工系統，Dense Wavelength Division Multiplexing System）所需用到的薄膜濾光片（TFF），因為技術門檻高，全球只有3家廠商能做，東典光電就是其中之一。

受惠全球5G設備需求增加，該公司2019年營收年增42.43%至3.5億元，稅後淨利0.55億元，年增 50.53%，EPS 2.41元。今年第一季營收達 0.6億元，EPS 0.36元 優於去年 0.31元，目前5G通訊趨勢來看，公司前景可期。

東典以中、高階元件產品之技術及製程能力為主，針對低階產品出貨量較低。光通訊的鍍膜層數至少 100 層，100層以下為低階元件，100~150層為中階元件，150層以上者屬高階元件，隨著產品種類不同鍍膜層數甚至可能會高達300層，而膜層堆疊數越多累積誤差就會越大，所需要的精度技術也就越高，

東典光電成立於2000年5月15日，為歷經網路泡沫仍存續之公司，擁有機台設備廠商所缺乏的學習曲線及數據，現有經營和技術團隊能依據需求調整及設計機台設備，以提升產品生產效率及良率，進而降低成本和交貨時間，並具有自主設備改造能力，改善原始機台，可提升2至10倍之良率，逐漸朝高階產品發展邁進。

東典光電表示，公司產品種類齊全具備完整的客製化能力，目前積極開發微型化器件所需用到的大角度DWDM薄膜濾光片，且同步開始自行研發自動化組裝機台來取代人員操作，將憑藉此優勢持續推升公司未來成長與動能，營運成長樂觀。

展望未來，5G通訊啟動市場看好，光通訊濾片需求量大，光通訊薄膜濾光片產品種類繁多規格要求難以統一，東典光電擁有相當完整的產品線，能滿足客戶一次購足的需求，擁有強而有利的競爭地位，亦具備彈性之生產製程能力，後續營運成長動能樂觀。

光電 5G

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