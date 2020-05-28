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元太與美麻薩諸塞灣交通局 擴大電子紙看板試點計畫

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
元太科技與美國麻薩諸塞灣交通局合作，擴大電子紙看板於公共交通應用的建置。圖／元太提供
元太科技與美國麻薩諸塞灣交通局合作，擴大電子紙看板於公共交通應用的建置。圖／元太提供

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技今 （28） 日宣布，與美國麻薩諸塞灣交通局（Massachusetts Bay Transit Authority, MBTA）合作擴大電子紙看板於公共交通應用的建置。本次拓展計畫將於大波士頓地區，橫跨6個城市的公車站點，新增18個電子紙站牌。

在波士頓的輕軌綠線轉型 （Green Line Transformation, GLT）計畫中，原輕軌綠線已於沿線建置10個可顯示輕軌班次抵達時間的太陽能供電的電子紙站牌，而為因應新冠肺炎（COVID-19）的防疫措施縮減了公車班次。因此，電子紙公車站牌具備即時更新班次抵達時間與班次表的功能，對於乘客來說更為重要。

電子紙站牌以顯示即時到站資訊與服務提醒等功能設計，確保乘客可隨時掌握地鐵或公車的班次。第一階段電子紙站牌試點計畫已於2017年啟動，該階段於波士頓輕軌綠線的D支線設置太陽能供電的電子紙站牌，以測試裝置的耐用性、效能，並收集使用者反饋意見。在輕軌綠線沿線有許多站點受限於連接電力與光纖網路的困難，因此，僅有39%的站點站牌具備提供即時動態資訊的功能，而此項試點計畫的目的，即是測試運用電子紙站牌能否解決電力問題。本次拓展的18個新增公車站點，即設置在許多施缺少電力及網路的車站站點，結合具超低耗電的電子紙特性的太陽能電子紙站牌，便於安裝於任何站點，並可即時顯示行車資訊。

E Ink元太科技董事長李政昊表示：「電子紙技術起源於波士頓麻省理工學院的多媒體實驗室，我們很榮幸的宣布電子紙成為本次麻薩諸塞灣交通局擴大公車站牌試點的選擇。在現今瞬息萬變的大環境中，元太科技將以電子紙站牌提供準確即時資訊顯示，為乘客提供最新的服務訊息，同時，以節能環保的電子紙站牌帶來環境永續的價值，以實現更佳的交通服務體驗。」

電子紙薄膜與紙張相似的閱讀性，可清晰且有效率的顯示時刻表與服務提醒。不同於一般紙張，電子紙站牌在更新各個站點資訊時，不會產生紙張資源的浪費，或是需人力手動更新的需求。電子紙的堅固耐用特性，可承受夏季至寒冬的各種溫度環境，此外，電子紙顯示器具備反射式、不發光的特性，可降低光害，並為候車環境打造流暢的美學。

麻薩諸塞灣交通局總經理Steve Poftak表示：「公共運輸體驗其中一項關鍵為即時的資訊顯示，與元太科技一同擴大電子紙站牌的試點計畫，將可提供輕軌綠線沿線的更多乘客獲取即時的地鐵與公車的相關資訊，進而提升乘車體驗。」

電子紙 公車 輕軌

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