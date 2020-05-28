全台領先 永豐投顧發布ESG評分初期成果

永豐投顧ESG分析展現成果，發布40檔個股報告納入ESG評分，永豐投顧董事長黃蔭基表示，面對新冠肺炎衝擊，台股劇烈震盪波段最大跌幅逾兩成再反彈回起跌點，同期間ESG分數高的公司股價反彈幅度更勝大盤，平均漲幅達51.5％，顯見ESG出色的公司，面對大環境的波動影響較小，展現抗疫特性。

黃蔭基表示，外資在台選股布局對ESG報告的需求持續提升，台股在此領域的分析能量還待發揮，永豐投顧過去多年參與ESG論壇汲取國外專業經驗，今年正式將ESG納入中長期發展策略，包括ESG專業分析人員的培養、及評分報告的產出，均獲初期進展。

根據永豐投顧的分析，受新冠肺炎影響，台灣加權指數自3月11日波段最深跌幅達21.7%，隨者新增確診人數趨緩，近期已反彈至3月11日起跌點之上，惟個股表現差異大，在已完成的35檔含ESG評析的個股(扣除金融)，ESG分數高的公司，例如，台積電、台達電、聯發科、力成、富邦媒、統一超等，此波反彈平均漲幅達51.5%，區間高點更超過起跌點20.6%，遠勝大盤。

永豐投顧指出，分析這六檔個股，在社會（S）、經濟（E）、環境（E）、揭露（D）四個面向，在經濟與環境兩個構面的分數高於平均達16-18%，代表ESG做得越好的公司，面對大環境的波動受到的影響越小；低利率與全球疫情衝擊，ESG責任投資要求企業價值更獲得重視，也在動盪的環境中被檢驗與印證。

永豐投顧去年結合台北大學，導入涵蓋SEED四個面向的永續價值評估系統，今年以來，已經出刊40檔含ESG評析的個股報告，是國內首家將ESG納入個股報告，黃蔭基表示，第一階段將完成永續價值評估系統中前40檔SEED績優之個股分析，緊接著會擴大到其中兼具財務價值與永續價值準則入選的超過200家企業。