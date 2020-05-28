台積電加碼投資3,000億元 竹南科設廠

台積電（2330）持續加碼投資台灣約3,032億元，計劃將在苗栗縣竹南科學園區興建先進製程封測廠案，希望力拚明年5月北側街廓廠區完工，並希望在後年能夠進入量產。

台積電先前就已規劃，將在竹南科學園區興建先進的製程的封測廠，逐步分期分區興建在竹南科西側，緊鄰兩大街廓14餘公頃基地，興建先進製程封測廠案，北廠區7.78公頃，近日有具體期程，南廠區6.53公頃正在規畫中。

晶圓代工龍頭台積電於2012年砸32億買下竹南鎮大埔特定區14.3公頃土地，2018年敲定為高端技術的先進封測廠並啟動環評程序，歷經15個月審查，去年9月通過環評。台積電近日向苗栗縣政府遞件申請7.78公頃北廠雜項執照，下月申請廠房建照，最快明年中完工，後年量產。

苗栗縣政府日前也宣布，台積電竹南設廠正式啟動，將逐步分期分區興建位於竹南科學園區西側、總面積14.3公頃的先進封測廠，本月底前遞件申請7.78公頃北廠雜項執照，下月申請廠房建照，最快明年中完工，後年量產，6.53公頃的南側基地則尚在規劃中，評估總投資額將達3,000多億、可創造逾2,500個工作機會。