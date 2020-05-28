聚碩董事長李昌鴻：聚碩將成為資訊服務業的「好市多」

聚碩（6112）去年成為佳世達（2352）聯合大艦隊成員，佳世達也派任智能方案事業群總經理李昌鴻擔任聚碩董事長。李昌鴻表示，聚碩就像「好市多」一樣，在眾多的資通訊（ICT）商品中，嚴選出能幫客戶生財的工具，甚至提供「試吃」，例如資安免費健診，協助客戶找出資安漏洞，同時也帶來訂單。

聚碩今（28）日舉行股東會，順利通過各項議案，李昌鴻與總經理吳祚綏也在會後接受媒體訪問。李昌鴻表示，聚碩是佳世達在資訊服務業的平台，5月初已提高對動力安全、德鴻的持股到逾兩成，動力安全以金融保險證券業的資訊安全服務見長，德鴻則是顧客關係管理（CRM）廠商。

李昌鴻指出，提高上述兩家公司的持股，主要看好未來十年，企業在進行數位轉型時，資安是個重要課題，而各行各業對資安的規範不同，其中對金融產業來說更是鋼性需求，因此加碼投資動力安全；投資德鴻則是看好未來數位客服的商機。聚碩手中代理眾多主要品牌ICT產品，將鎖定沒有時間與資金一一試用各種ICT產品的中型客戶，提供嚴選後的解決方案，協助企業進行數位轉型。