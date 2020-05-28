疫情衝擊 晶電：全年獲利轉盈挑戰高

LED晶片龍頭廠晶電（2448）今（28）日召開股東常會，現場股東關注晶電今年的營運表現，晶電總經理范進雍表示，由於受到新冠肺炎疫情衝擊，歐美仍未有大幅減緩的跡象，因此第2季需求疲弱、第3季仍不明朗，全年獲利轉盈挑戰很高，不過目前客戶的訂單並未遞延，仍按照原定時程進行。

晶電指出，歐美疫情尚未緩解，終端市場會受到衝擊，包括手機、顯示屏、照明、車用等，不過也因為視訊需求的提升，帶動筆電出貨量增長，電視方面也有稍微回溫的跡象，但整體來看，在商業活動受到影響之下，市場充滿不確定性因素。

至於市場關注的Mini LED方面，晶電表示，今年資本支出約有50多億元，用於Mini LED的產能建置，預計今年底完成第1波設備裝機，明年第1季則為第2波，目前Mini LED主要客戶供應按進度進行中，明年Ｍini LED有望放量。

范進雍認為明年前景較佳，主要是Ｍini LED若如期放量，對毛利率提升相當顯著，且在產能利用率拉升之下，將能降低閒置產能損失，另外，紅、黃光、車載、植物照明等明年貢獻度提高，獲利轉盈的可能性將在明年。