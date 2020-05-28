研華二代首度進董事會 劉克振提未來三大方向

研華今年董事會改選，董事長劉克振大兒子劉蔚志首度進入董事會。劉克振強調，提名劉蔚志是希望傳承公司治理精神，而不是接手實際營運，而未來九年三屆董事會有三大規劃，包含創辦人二代進入董事會、母公司營運由專業經理人負責及創辦人家族發展以關係企業為主。

研華今年全面改選董事會，設董事七人（含獨立董事三人），股東會通過新任董事包含劉克振、劉蔚志、張凌寒、何春盛，及獨董陳弘澤、劉文正、林嬋娟，其中劉蔚志、林嬋娟為首次進入研華董事會。

劉蔚志由劉克振家族投資公司科辰投資代表人，今年37歲，目前在研華100%持股的關係企業研華智誠擔任主管，在研華工作超過9年，歷任過業務、產品、智慧零售主管，也曾在IBM任職過。

劉克振指出，原本劉蔚志在研華擔任中階主管，但董事會認為他進入董事會，在公司治理上將出現瑕疵，因此與劉蔚志協商後，其轉任研華智誠，未來待子公司成長後，不排除可以獨立上市。

劉克振強調，提名劉蔚志是希望能傳承公司治理精神，而不是實際參與母公司研華經營。所謂的治理就是董事會功能，長期希望能延續研華理念，包含利他精神、正派經營等價值觀。

劉克振規劃，未來九年三屆董事會有三大目標。首先，創辦人第二代進入董事會，參加公司治理，長期傳承利他經營等價值觀。第二，母公司營運實務走向專業經理人制度。第三，創辦人家族進入關係企業發展。

劉蔚志則表示，與劉克振討論後，認為研華高階主管穩定、能力強，因此家族才決定，傳承由自己代表。這也有兩個期望，第一，研華企業文化的傳承，其次則是確定公司能永續經營，研華已經走過37個年頭，期望能讓研華再走過下個37年。