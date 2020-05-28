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南亞科董座吳嘉昭：下半年試產 第一代10奈米技術

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

記憶體大廠南亞科（2408）今（28）日召開股東常會，董事長吳嘉昭對於產業市況表示，今年上半年DRAM需求會較去年同期小幅成長，主要是受惠於遠端上班、視訊會議等，各種遠端通訊需求，不過，對於下半年市況，吳嘉昭則指出，目前仍在觀察中。

對於今年以來的記憶體市況，吳嘉昭表示，全球新冠肺炎擴散，使得遠距教學、線上會議等需求明顯增加，也因此同時帶動第一季DRAM需求上揚，抵銷手機等消費性產品的疲弱，在遠距通訊的需求仍持續釋出之下，吳嘉昭預計，今年上半年需求仍會小幅成長，但下半年部分，得觀察歐美疫情的改善，以及全球經濟復甦情況才能推定。

此外，吳嘉昭也表示，去年大環境不佳，南亞科也致力於優化20奈米技術，同時也取得伺服器與一線資料中心客戶的認證，公司會積極把取自伺服器與資料中心的營收佔比提升，且吳嘉昭也提到，將會在今年下半年試產自己開發的第一代10奈米技術，並會在明年量產，也預計在2022年試產自家開發的第二代10奈米技術。

南亞科 奈米

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