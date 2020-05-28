愛普總經理顧峻轉任力積電 原職務由執行長陳文良暫代

DRAM智財技術服務商愛普科技（6531）宣布人事異動，該公司原總經理顧峻因另有生涯規劃辭任總經理職務，將由執行長陳文良暫代總經理職務。據了解，顧峻將出任力積電記憶體事業群共同總經理。

愛普表示，顧峻為該公司創始經營團隊重要成員，擔任總經理期間帶領團隊發展多項低功耗、低管腳客製化DRAM產品業務，成為IoT、AIoT終端應用的首選記憶體；並引領愛普股票成功上市。

愛普並強調，未來顧峻仍將繼續擔任愛普董事，而總經理職務自6月1日起，將由同為創始元老的愛普執行長兼技術長陳文良暫代，持續推動DRAM智財研發、授權等企業轉型重任。

此外，據瞭解，愛普長期合作的晶圓代工大廠力積電力邀顧峻加入團隊，以強化力積電與記憶體代工客戶間的技術合作。據悉，顧峻自6月1日起出任記憶體事業群共同總經理，同時將力積電技術長張守仁擢升為副總經理。