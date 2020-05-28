友達小金雞 創利空間2020營收可望交出年數倍成長佳績

友達（2409）新事業暨投資管理總部副總經理楊本豫表示，友達旗下創利空間近期將陸續完工：國內大型運動用品賣場、及知名機車行等專案，估計今年年營收可望較2019年呈交出數倍成長佳績。

楊本豫昨（27）日天出席友達攜手專攻智慧零售軟硬整合方案的全資子公司創利空間，為國立故宮博物院建置亞洲最大的「智慧文物互動導覽牆」及「輪播牆」的啟用典禮。這是繼為國內電信龍頭商、餐飲連鎖店及文創百貨品牌等成功打造智慧零售空間，友達再度率領旗下創利空間，發揮優異的產品技術力和智慧互動解決方案，為故宮參觀者打造前所未有的新世代導覽互動體驗。

楊本豫指出，友達與創利空間能在全球華人的文化藝術重鎮，透過尖端顯示和智慧互動技術的應用，於故宮大廳的參訪起點帶給觀眾耳目一新的體驗。未來創利空間將持續擔任數位轉型的推手，發揮擅長的雲端及軟硬體整合力，不斷開創新型態的智慧展演應用，結合先進顯示技術與文創展演內容，讓各界觀眾享有個人化的參觀體驗。

友達作為商業及工業應用的面板領導廠商，將從面板人機介面的核心技術優勢出發，透過包括位於亞洲的創利空間，以及位於美國及歐洲的ComQi及JohnRyan等數位看板軟硬整合方案全資子公司，持續以堅實的集團資源體系投入商業、運輸、醫療、工業、教育等各應用場域，以最大綜效掌握各垂直場域的數位轉型新商機。

他說，位於歐美地區的ComQi 和 JohnRyan 都是友達全資子公司，專攻智慧零售和金融商務 數位看板軟硬整合方案。近期完成大型專案包括美國知名遊戲零售商（有近4,000家門市），以及機場智慧貨架等，未來結合集團資源體系將持續發揮綜效，與各界客戶和夥伴共築工商智慧物聯生態系。