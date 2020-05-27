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台積電投資3000億元竹南科設廠 北廠區力拚明年5月完工
台灣積體電路製造股份有限公司投資約3032億元，在苗栗縣竹南科學園區興建先進製程封測廠案，台積電廠務處經理呂孟倉今天拜會苗栗縣長徐耀昌，力拚明年5月北側街廓廠區完工，並將設備就定位試運轉，明年中第一期廠區運轉後，初估將可造就1000以上就業機會。
徐耀昌今天晚間9點多在臉書粉絲專頁「徐耀昌加油讚」宣布台積電設廠進展，指出台積電董事會5月12日決議
，核准投資竹南科建廠第一期經費，台積電為加速設廠相關事宜，呂孟倉等一行5人今天拜會徐耀昌，立委陳超明、縣議會議長鍾東錦等人也在座，確定縣府近期核發北廠區雜照後，將於下個月中旬辦理施工說明會。
此外，後續建廠事宜，縣府將給予最大的協助，屆時將以每天最高2000人次的密集施工，力拚明年5月北廠區完工，並將設備就定位試運轉，明年中第一期廠區運轉後，初估可造就1000個以上的就業機會。
徐耀昌感謝陳超明、鍾東錦等人的大力協助，更感謝台積電選擇落腳苗栗，成為苗栗縣立縣以來單一廠商之最高額投資，估約3032億元，不只造福竹南及頭份地區就業，也帶動了周邊經濟發展，未來科技業發展前景可期，苗栗將成為半導體重鎮。
縣府指出，台積電逐步分期分區興建在竹南科西側，緊鄰兩大街廓14餘公頃基地，興建先進製程封測廠案，北廠區7.78公頃，今天有了具體期程，南廠區6.53公頃正在規畫中。
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