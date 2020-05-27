電電公會李詩欽：5G是台灣未來10年最大商機

台灣在6月7日即將「境內解封」，後疫情時代也宣告來臨，電電公會理事長李詩欽今（27）日在貿協舉辦的「後疫時代數位商機探索論壇」中指出，如果只能在眾多產業主題下選擇一項，那麼「對台灣未來最重要的就是5G」，這也是台灣未來10年的最大商機。

貿協的「後疫時代數位商機探索論壇」，也邀請到台灣樂天財務長李志興、TutorABC總經理黃嘉琦、訊連科技副總經理林昭宏、微軟合作夥伴暨商務事業群總經理林劍福等重量級來賓與會。

李詩欽指出，疫情對台灣ICT產業的影響，就是「危機變成轉機」，公會會員普遍認為「製造業重新被認同」，也重回全球經濟穩定的核心力量。

同時，疫情加速區域經濟，帶動全球供應鏈區域化。根據美國管理諮詢公司科爾尼（AT Kearney）最新報告，自2013年起，供應鏈從以中國為主，逐漸外移到亞洲14個低成本國家，除了中國在內外，還有香港、台灣、東協七國、印度巴基斯坦、孟加拉等。台灣也不例外，逐步發展為「研發在台灣，量產在低成本國家，組裝就在市場邊境，例如墨西哥、捷克等。不過，他也認為，即使趨勢正在形成，未來幾年，中國還會是台灣重要生產線據點。

最重要的是，5G是台灣未來十年最大商機，他指出，過去許多企業「數位轉型失敗」，是由於人的因素，但「現在驅使企業轉型的不是CEO，而是疫情」。他表示，電電公會現在兩大目標，就是製造服務化、硬體平台化，除打造台灣的工業物聯網，也要跨領域協助非製造業轉型。

不過，疫情也使3GPP將5G標準發布時間推遲，是否會影響5G發展步調？李詩欽認為，難免會影響，但是由於遠距需求，疫情對5G仍「利大於弊」。且各國發展步調並沒有因為疫情暫緩，台灣在商轉方面已經落後，更要加緊追趕。

此外，也要關注中美科技戰怎麼打，原本台灣居於美、中左右逢源的最佳位置，現在卻轉為最「為難」的位置。

關於後疫情時代數位商機，林昭宏指出兩大關鍵趨勢，視訊會議及協同作業轉變為剛性需求，以及，非接觸性生物辨識於邊緣應用帶來新商機。

他表示，有企業戶分享，SARS時買了視訊設備，但疫情結束後就再也沒有用，主要是因為當時「沒有痛到」，但這次疫情蔓延全球，嚴重影響國際商務活動，有痛到了，也許遠距、視訊應用將就此成為新的商務型態。

林昭宏分析，在後疫情階段，各國解封狀態不一、避免出差，就算台灣恢復辦公型態，也可能會實施「新防疫生活」，線上會議成為日常會議的一種常態，也會增加CP值高、具彈性的線上行銷活動。另外，非接觸性的生物辨識，尤其臉部辨識將成為主流、需求大增，應用在包括智慧安控、公共安全、訪客分析等，成為新商機。