終於等到疫情趨緩 宏碁線上發表會6月23日登場

品牌宏碁今（27）日發出媒體邀請函，預告next@acer全球線上發表會將於6月23日晚上九點登場。由於宏碁向來是在每年4月在紐約舉辦新品發表會，這次受疫情影響延到將近6月底才舉辦，今年宏碁新品備受關注。

宏碁董事長暨執行長陳俊聖先前透露，6月登場的新品發表會將分別在電競Predator、Acer Nitro系列，與專業創作者ConceptD創系列推出搭戴最新一代CPU、 GPU平台架構規格之新品。此外，宏碁今年還將再推出除了Predator掠奪者、 ConceptD創系列兩大子品牌外的第三個PC相關產品系列的新子品牌，這也是其繼創作者領域後，聚焦的另一個微趨勢新藍海市場。