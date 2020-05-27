終於等到疫情趨緩 宏碁線上發表會6月23日登場
品牌宏碁今（27）日發出媒體邀請函，預告next@acer全球線上發表會將於6月23日晚上九點登場。由於宏碁向來是在每年4月在紐約舉辦新品發表會，這次受疫情影響延到將近6月底才舉辦，今年宏碁新品備受關注。
宏碁董事長暨執行長陳俊聖先前透露，6月登場的新品發表會將分別在電競Predator、Acer Nitro系列，與專業創作者ConceptD創系列推出搭戴最新一代CPU、 GPU平台架構規格之新品。此外，宏碁今年還將再推出除了Predator掠奪者、 ConceptD創系列兩大子品牌外的第三個PC相關產品系列的新子品牌，這也是其繼創作者領域後，聚焦的另一個微趨勢新藍海市場。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言