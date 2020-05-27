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郭台銘辦公室駁斥周刊報導 捐贈台大癌醫不存在條件說
鴻海創辦人郭台銘辦公室今（27）日晚間發布聲明，駁斥周刊有條件式捐贈台大癌醫的不實報導，強調對台大癌醫捐贈不存在「條件說」。
郭台銘辦公室聲明全文如下：
媒體內容說明郭台銘有條件式捐贈台大癌醫後續50億及資金未到等，均為不實報導，捐贈台大癌醫不存在任何「條件說」，並且截至目前為止，與管校長50億捐贈合約履行情況，已依台大癌醫需求捐贈標的合約金額有近新台幣40億，依相關進度及完成行政流程出帳現金近新台幣30億，周刊不實報導已對郭台銘先生名譽造成損害，立即要求周刊下架與修正內容，否則將向法院提告。
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