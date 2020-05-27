郭台銘辦公室駁斥周刊報導 捐贈台大癌醫不存在條件說

「疫情影響下，各產業都要進行數位轉型！」27日的貿協數位論壇上，貿協董事長黃志芳分析，疫情讓全球數位轉型加速5-10年，數位化已成不可避免的趨勢。台灣樂天財務長李志興建議，實體經濟受疫情影響，應儘速往線上轉型，但須保持原有的優點。訊連科技副總經理林昭宏則提醒，面對災害的不確定性，企業需提早在遠距教學、互動（如會議、直播）等方面做準備。

2020-05-27 18:10