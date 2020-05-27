疫情讓數位化加速10年 貿協：未來線上、實體展並行

新冠肺炎疫情影響下，視訊會議、電商網購、遠距教學、線上遊戲及影音串流等產業在「零接觸」及「宅經濟」的需求下成為新趨勢，貿協董事長黃志芳表示，疫情讓全球數位化快速前進五到十年，未來展覽的型態也會變化為線上、實體展並行。

貿協於今（27）日舉辦「後疫時代數位商機探索論壇」，邀請台灣樂天財務長李志興、TutorABC總經理黃嘉琦、訊連科技副總經理林昭宏，說明疫情所帶來的數位經濟趨勢與因應之道；以及電電公會理事長、前英業達董事長李詩欽分享支撐數位經濟的網通產業鏈展望，微軟合作夥伴暨商務事業群總經理林劍福來介紹數位時代加速來臨下，企業如何透過數位轉型致勝。

黃志芳指出，以疫情現況來看，要能夠完全恢復正常國際交通，恐怕還有相當難度，因此接下來關於內需的展覽，希望在配合防疫中心政策之下可以逐步恢復，國際型展覽，牽涉到國際商務客來台問題，會抱持審慎態度。

黃志芳說，如果實體展覽沒辦法百分之百舉行，可能縮小規模、同步線上展覽；經過這段時間開闢線上數位學院、線上拓銷會、線上產品發表會、小型拓銷團、線上展覽會等經驗，他指出，線上展覽將來也會成為常態性，例如台北國際電腦展可能一年只有在六月初展出五天，但線上展可以365天展出，隨時服務國內外業者。

黃志芳表示，疫情讓全球數位化快速前進五到十年，本來大家都沒有感受到數位化的重要，疫情爆發之後才知道，企業非得數位化，否則不能生存下去。

他認為，後疫情時代必須重新思考企業定位，去年他在台北國際電腦展開幕致詞時就說，「在數位時代，無論是什麼產業，每家公司都應該是數位產業、科技公司」，這次疫情也證明，「這樣的世界真的來臨了」。