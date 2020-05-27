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嘉基訂單能見度看到第3季 毛利率至少維持第1季水準

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

嘉基今（27）日表示，訂單能見度看到2020第3季前半段，4，5月稼動率已達100％，主要是筆電等消費性產品需求暢旺所帶動，目標第2季毛利率，至少有第1季28.6%的水準，希望新的光通訊產品下半年大量出貨，增添成長力道，希望光通訊產品單季佔營收比重能達5%到10%。

嘉基今天舉行線上法說會，該公司專攻高頻光電傳輸產品，產品主要為搭載於筆電擴充基座(Docking Station)之Thunderbolt主、被動高速電傳輸線，以及應用於伺服器及資料中心等領域之高速光纖通訊傳輸線。

目前筆電Thunderbolt的三大客戶佔嘉基營收比重約80%，其中第一大客戶佔比逾50%，第二大客戶約佔20%，新客戶今年佔比約6%到7％。剩下20%營收為自有品牌的產品。

嘉基總經理羅偉仁表示，2020第2季需求很不錯，訂單能見度到7月，雖然8月及9月看起來有點趨緩，但是需求還可以，並非劇降，第4季目前還不知道，希望隨著疫情趨緩，供應鏈恢復正常，希望下半年毛利率能維持上半年水準。

嘉基2019年第1季因新舊產品交替生產，良率不佳，導致毛利率下滑至18.8%，2020年第1季沒有上述不利因素，毛利率回升至28.6%，年增9.77個百分點，第1季稅後純益為5438萬元，年成長57.53%，單季每股純益為0.95元。

在光通訊新產品方面，嘉基與美系大廠開發資料中心的光通訊傳輸線，以及Thunderbolt光纖傳輸線ODM產品，受到新冠肺炎疫情影響，至今尚未完成認證，嘉基財務長朱祖琪表示，目前希望7月能通過認證，8月開始出貨，2020年希望新產品單季營收佔比能達5%到10%，2021年單季佔比達10%以上。

毛利率方面，朱祖琪表示，2020下半年毛利率要看與客戶談價格的結果，一般來說，客戶會要求降價10%到15%，公司會透過產線自動化，改善生產效率，以及要求供應商降價等方式維持毛利率，希望下半年疫情趨緩，供應鏈正常下，下半年毛利率能有上半年水準。

嘉基2020年資本支出約200到300萬美元，主要是用在台灣組裝測試生產線，蘇州生產線，以及台灣ERP系統三部分。目前嘉基單月產能在40萬條以上。

毛利率 傳輸線

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