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疫情造就遠端經濟 數位轉型有商機

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
外貿數位轉型論壇上，專家們呼籲產業要把握科技加速發展的現況，及時投入數位轉型。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
外貿數位轉型論壇上，專家們呼籲產業要把握科技加速發展的現況，及時投入數位轉型。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

疫情影響下，各產業都要進行數位轉型！」27日的貿協數位論壇上，貿協董事長黃志芳分析，疫情讓全球數位轉型加速5-10年，數位化已成不可避免的趨勢。台灣樂天財務長李志興建議，實體經濟受疫情影響，應儘速往線上轉型，但須保持原有的優點。訊連科技副總經理林昭宏則提醒，面對災害的不確定性，企業需提早在遠距教學、互動（如會議、直播）等方面做準備。

線上消費成趨勢

黃志芳表示，數位轉型在疫情影響下變得十分迫切，無論是線上展覽、協助企業數位轉型為持續推動的目標，讓台灣產業鏈可以及早適應數位化的環境。他說，電子業、製造業的需求開始上升，直播、遠距教學也開始變得更加重要，這些都是因應疫情危機而出現的轉機，無論軟硬體都充滿著機會，企業要及時把握。

李志興認為，面對疫情影響，消費型態大量轉往線上，而且此趨勢很難再翻轉，因此實體店面需要儘速轉往線上發展，雖然線上電商缺少過去實體店家擅長的面對面服務，不過在電商平台可以透過小助手、介面優化與大數據的方式，吸引更多客戶，「同樣是電商，如果服務做得好就比較容易脫穎而出。」

TutorABC總經理黃嘉琦表示，硬體從網路撥接到5G的發展下，科技更能讓教育界可以達成孔子所說的「因材施教、有教無類」，因為疫情影響增加遠距教學，遠距教學單位便可以透過演算法蒐集老師、學生的互動資料，廣泛地開設課程，更可以針對每個學生進行客製化的教育，達到教育價值最大化的目標。

遠距互動是契機

林昭宏也說，疫情讓遠距教學、視訊會議變成「剛性需求」，這些科技在疫情來之前就已經發展成熟，但是因為沒有情境所以需求不高。新冠疫情就是讓這些科技需求增加的最好契機。遠距、及時的互動變成「必需品」，如何以此為基礎讓企業進行轉型，臉書就是最好的例子，因此他鼓勵企業，在可能有第二波疫情下要超前部署、轉型。

台灣微軟合作夥伴暨商務事業群總經理林劍福則分享微軟的數位轉型經驗，他直言，數位的軟硬體設置其實是最容易的，「轉型」才是企業需要苦惱的地方。員工在態度上要勇於接受挑戰，產品要更針對消費者具有同理心。

他以Office軟體為例，以前Office雖然功能強大，但其實沒有太多演算法的應用，因此他們在新產品中，將剪報製作軟體PPT等都加入演算法，可以針對客戶想要呈現的主題，從關鍵字中搜尋最好的背景、圖片進行設計，「讓AI可以更簡單、平易近人」。

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疫情 電商 演算法

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