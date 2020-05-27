友達光電率創利空間 打造故宮智慧化導覽空間
友達（2409）憑藉深厚的顯示技術，攜手專攻智慧零售軟硬整合方案的全資子公司創利空間，為國立故宮博物院建置亞洲最大的智慧文物互動導覽牆及輪播牆，今（27）日於故宮導覽大廳正式啟用。繼為國內電信龍頭商、餐飲連鎖店及文創百貨品牌等成功打造智慧零售空間，友達再度率領旗下創利空間，發揮優異的產品技術力和智慧互動解決方案，為故宮參觀者打造前所未有的新世代導覽互動體驗。
友達新事業暨投資管理總部副總經理楊本豫表示，友達與創利空間很高興參與故宮智慧化導覽空間的建置，在全球華人的文化藝術重鎮，透過尖端顯示和智慧互動技術的應用，在故宮大廳的參訪起點帶給觀眾耳目一新的體驗。未來創利空間將持續擔任數位轉型的推手，發揮擅長的雲端及軟硬體整合力，不斷開創新型態的智慧展演應用，結合先進顯示技術與文創展演內容，讓各界觀眾享有個人化的參觀體驗。
因應全球智慧化文創展演新趨勢，創利空間本次聯手國際動畫界首屈一指的太極影音，整合故宮數位典藏資源，於導覽大廳打造結合科技與人文的智慧博物館互動展示空間。其中包括長達12公尺亞洲最大的「文物互動導覽牆」，採用20片友達55吋高規格拼接牆顯示器組成，具有高解析、低反射、極窄邊框的搶眼設計，拼接後的邊框寬度僅1.8mm，以近乎無接縫設計讓參觀者聚焦整體影像內容，享受沉浸式觀賞體驗。
互動導覽牆的設計靈感源自故宮多寶格文物，具有直覺友善的使用介面與紅外線感應設計，可讓多人同時透過點選、拖拉、滑動等互動手勢，輕鬆飽覽300多件故宮文物精彩的圖像、影片、動畫、360度環物模型及書法釋文，整合線上線下體驗，吸引觀眾接續前往展間探索實體文物。位於導覽大廳兩側的「展訊輪播牆」則分別由4片55吋拼接牆顯示器所組成，透過螢幕輪播故宮當期展覽與重要活動訊息，讓參觀者得以先睹為快。
友達作為商業及工業應用的面板領導廠商，將從面板人機介面的核心技術優勢出發，透過包括位於亞洲的創利空間，以及位於美國及歐洲的ComQi及JohnRyan等數位看板軟硬整合方案全資子公司，持續以堅實的集團資源體系投入商業、運輸、醫療、工業、教育等各應用場域，與各界客戶與夥伴共築工商智慧物聯生態系，以最大綜效掌握各垂直場域的數位轉型新商機。
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