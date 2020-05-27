快訊

美國務院宣布香港已無法自治 將衝擊美對港貿易特殊待遇

台灣這項應用超讚 菲律賓搶著學

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
經濟部工業局系統整合推動計畫辦公室首度攜手菲律賓軟體協會(PSIA)舉辦「台灣-菲律賓數位防疫應用專家線上研討會」，菲律賓軟體協會主席Mr. Jonathan De Luzuriaga(右上)於線上研討會議分享科技防疫資訊。資策會提供
經濟部工業局系統整合推動計畫辦公室首度攜手菲律賓軟體協會(PSIA)舉辦「台灣-菲律賓數位防疫應用專家線上研討會」，菲律賓軟體協會主席Mr. Jonathan De Luzuriaga(右上)於線上研討會議分享科技防疫資訊。資策會提供

台灣運用科技防疫，成為少數在新冠病毒(COVID-19)全球大流行中可維持正常民生運作的國家，為持續將防疫經驗輸出國際，經濟部工業局系統整合推動計畫辦公室(SIPA)今(27)日首度攜手菲律賓軟體協會(PSIA)舉辦「台灣-菲律賓數位防疫應用專家線上研討會」，公開分享我國電子化政府基礎建設及防疫科技運用，幫助菲律賓在科技防疫系統的發展。

抗「疫」期間產官學研共體時艱，善用數位科技、系統整合等技術展現台灣厚實的防疫能力。以機場入境檢疫為例，「資拓宏宇」開發的「智慧疫調系統」提供旅客入境後可直接掃描QR Code，線上填寫健康聲明書等資料，加速入境通關程序，資料也將同步導入14天居家關懷的「防疫追蹤系統」及追蹤告警的「電子圍籬系統」;而「中華電信」則以高效率、高關懷、高準確三大訴求，推展入境追蹤、到家關懷及離家告警，在這次科技防疫國家隊裡扮演關鍵性角色。

另一個讓世界各國讚賞的口罩政策，是台灣政府結合民間超前部署的「口罩實名制」，運用民間「台南好想工作室」開發的「口罩地圖」，讓口罩政策更升級，不僅連結了政府的數據資訊，包含健保藥局地圖、口罩配送與存貨數量等等，也串接了多個單位的系統，包括政府單位、電信公司、便利超商、物流配送及線上線下的金流等，同時持續跟時間賽跑增加功能，讓系統兼具「時效性」與「使用者體驗」可說是台灣國家級O2O。這些科技防疫的系統整合業者在國家防疫過程中是最強大的後盾。

資策會國際處黃瓊雅處長表示，台灣除了以健全的公衛體系進行防疫工作外，更以強大的資通訊能量為基礎，本次疫情已展現台灣數位治理整合平台的優勢，讓不同政府機關所掌管的系統，能透過此平台支援不同要求之應用開發。

菲律賓軟體協會主席Mr. Jonathan De Luzuriaga也提到，菲律賓軟體協會一直以來為促進菲律賓軟體產業及智慧科技的發展不遺餘力，希望透過這次「台灣-菲律賓數位防疫應用專家線上研討會」，協助菲律賓發展防疫科技，促成國際防疫進一步合作的機會。

根據CNN報導，台灣與德、韓、冰島並列為「四大防疫成功國」，更獲得紐西蘭總理、以色列總理、前丹麥總理、德國國會議員等國家稱讚，新冠疫情見證台灣厚實的防疫能力，足以與國際各國共同努力克服疫情的挑戰，是世界聯手防疫不可或缺的一員，台灣不只是「Taiwan can help」，更是「Taiwan is helping」。

「台灣-菲律賓數位防疫應用專家線上研討會」邀請財團法人資訊工業策進會國際處黃瓊雅處長、中華電信周容萱技術經理、資拓宏宇 蔡艾凌專案主任、台南好想工作室 吳展瑋工程師蒞臨會場，吸引超過80人線上觀看，研討會由資策會國際處引言並由我國三家廠商代表分享在國際間備受關注的科技防疫措施、全民健保雲端資料庫以及口罩增產政策等防疫工作，引起研討會線上、線下來賓熱烈迴響。

菲律賓 口罩

延伸閱讀

疫情解除前 台東大學維持既有防疫措施畢典縮小規模

歌林推五項人氣防疫家電 清爽迎初夏

防疫期間網投超便利 台壽保產險成長兩成

「MIT口罩」卡位國際市場 6月起開放內外銷售

相關新聞

台積電投資3000億元竹南科設廠 北廠區力拚明年5月完工

台灣積體電路製造股份有限公司投資約3032億元，在苗栗縣竹南科學園區興建先進製程封測廠案，台積電廠務處經理呂孟倉今天拜會...

台大癌醫大動作駁週刊報導不實 鄭安理：鄭重向郭台銘道歉

有週刊報導鴻海創辦人郭台銘捐贈國立台灣大學醫學院附設癌醫中心醫院（台大癌醫）的資金有條件且未到位，導致台大校方展開自救。...

故宮12米亞洲最大互動導覽牆 友達集團打造

友達光電今天表示，與專攻智慧零售軟硬整合方案的全資子公司創利空間，為國立故宮博物院建置亞洲最大的智慧文物互動導覽牆及輪播...

電電公會李詩欽：5G是台灣未來10年最大商機

台灣在6月7日即將「境內解封」，後疫情時代也宣告來臨，電電公會理事長李詩欽今（27）日在貿協舉辦的「後疫時代數位商機探索...

郭台銘辦公室駁斥周刊報導 捐贈台大癌醫不存在條件說

鴻海創辦人郭台銘辦公室今（27）日晚間發布聲明，駁斥周刊有條件式捐贈台大癌醫的不實報導，強調對台大癌醫捐贈不存在「條件說...

疫情讓數位化加速10年 貿協：未來線上、實體展並行

新冠肺炎疫情影響下，視訊會議、電商網購、遠距教學、線上遊戲及影音串流等產業在「零接觸」及「宅經濟」的需求下成為新趨勢，貿...

疫情造就遠端經濟 數位轉型有商機

「疫情影響下，各產業都要進行數位轉型！」27日的貿協數位論壇上，貿協董事長黃志芳分析，疫情讓全球數位轉型加速5-10年，數位化已成不可避免的趨勢。台灣樂天財務長李志興建議，實體經濟受疫情影響，應儘速往線上轉型，但須保持原有的優點。訊連科技副總經理林昭宏則提醒，面對災害的不確定性，企業需提早在遠距教學、互動（如會議、直播）等方面做準備。

台積電光罩盒需求旺 家登第2季業績有望挑戰新高

晶圓代工廠台積電持續積極衝刺先進製程技術，帶動對光罩盒需求強勁，傳載方案商家登營運可望連帶受惠，第2季業績有機會挑戰歷史...

交大開放5G原始碼 吸引菁英破除壟斷

全球首例開放5G核心網路程式碼，交大研發的「free5GC」原始碼上網就能免費取得！交大研究團隊27日於科技部舉辦記者會，宣佈將其開發的5G核心網路原始碼免費對外開放。陳志成教授表示，拉低門檻吸引各界進入，不但可使產業蓬勃發展，也能破除5G由國際大廠壟斷及要價昂貴的現況。

無懼全球疫情 鎧俠逆勢增產

今年全球記憶體市況因新冠肺炎疫情打亂原本市場預期回升的走調，不過，在市場仍看好中長期需求增加趨勢不變，近日市場傳出，全球...

面板雙雄營運 外資不看淡

受惠在家工作、遠距教學與線上娛樂趨勢，外資看好MNT液晶顯示器需求明顯增加，預期筆電面板價格有機會盤堅向上，電視面板則等...

疫情帶動出貨大增 三星擬延後退出LCD市場

韓國面板廠三星顯示器（SDI）最快今年底前，全面退出液晶面板（LCD）競爭，引來LCD業界高度關注。不過，據外媒報導，由...

熱門新聞

影／振興券低收入戶怎麼發？ 龔明鑫：擬發3千元券到家

台北文華東方傳裁員 一半員工遭資遣短期內不接受訂房

台大癌醫大動作駁週刊報導不實 鄭安理：鄭重向郭台銘道歉

市場攤販申請紓困 公所一查名下27間房產、存款8位數

振興不發現金 綠委轟：政院有馬英九心魔 黨團下封口令

留給更需要的企業 台塑集團放棄19億元紓困金申請

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。