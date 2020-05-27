台灣這項應用超讚 菲律賓搶著學

台灣運用科技防疫，成為少數在新冠病毒(COVID-19)全球大流行中可維持正常民生運作的國家，為持續將防疫經驗輸出國際，經濟部工業局系統整合推動計畫辦公室(SIPA)今(27)日首度攜手菲律賓軟體協會(PSIA)舉辦「台灣-菲律賓數位防疫應用專家線上研討會」，公開分享我國電子化政府基礎建設及防疫科技運用，幫助菲律賓在科技防疫系統的發展。

抗「疫」期間產官學研共體時艱，善用數位科技、系統整合等技術展現台灣厚實的防疫能力。以機場入境檢疫為例，「資拓宏宇」開發的「智慧疫調系統」提供旅客入境後可直接掃描QR Code，線上填寫健康聲明書等資料，加速入境通關程序，資料也將同步導入14天居家關懷的「防疫追蹤系統」及追蹤告警的「電子圍籬系統」;而「中華電信」則以高效率、高關懷、高準確三大訴求，推展入境追蹤、到家關懷及離家告警，在這次科技防疫國家隊裡扮演關鍵性角色。

另一個讓世界各國讚賞的口罩政策，是台灣政府結合民間超前部署的「口罩實名制」，運用民間「台南好想工作室」開發的「口罩地圖」，讓口罩政策更升級，不僅連結了政府的數據資訊，包含健保藥局地圖、口罩配送與存貨數量等等，也串接了多個單位的系統，包括政府單位、電信公司、便利超商、物流配送及線上線下的金流等，同時持續跟時間賽跑增加功能，讓系統兼具「時效性」與「使用者體驗」可說是台灣國家級O2O。這些科技防疫的系統整合業者在國家防疫過程中是最強大的後盾。

資策會國際處黃瓊雅處長表示，台灣除了以健全的公衛體系進行防疫工作外，更以強大的資通訊能量為基礎，本次疫情已展現台灣數位治理整合平台的優勢，讓不同政府機關所掌管的系統，能透過此平台支援不同要求之應用開發。

菲律賓軟體協會主席Mr. Jonathan De Luzuriaga也提到，菲律賓軟體協會一直以來為促進菲律賓軟體產業及智慧科技的發展不遺餘力，希望透過這次「台灣-菲律賓數位防疫應用專家線上研討會」，協助菲律賓發展防疫科技，促成國際防疫進一步合作的機會。

根據CNN報導，台灣與德、韓、冰島並列為「四大防疫成功國」，更獲得紐西蘭總理、以色列總理、前丹麥總理、德國國會議員等國家稱讚，新冠疫情見證台灣厚實的防疫能力，足以與國際各國共同努力克服疫情的挑戰，是世界聯手防疫不可或缺的一員，台灣不只是「Taiwan can help」，更是「Taiwan is helping」。

「台灣-菲律賓數位防疫應用專家線上研討會」邀請財團法人資訊工業策進會國際處黃瓊雅處長、中華電信周容萱技術經理、資拓宏宇 蔡艾凌專案主任、台南好想工作室 吳展瑋工程師蒞臨會場，吸引超過80人線上觀看，研討會由資策會國際處引言並由我國三家廠商代表分享在國際間備受關注的科技防疫措施、全民健保雲端資料庫以及口罩增產政策等防疫工作，引起研討會線上、線下來賓熱烈迴響。