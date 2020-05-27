全球首款88型真8K LG OLED TV霸氣登台

LG電子以創新科技及優異面板技術，不斷為消費者帶來最佳的影音娛樂享受，不僅穩站電視市場龍頭地位，更引領電視市場發展趨勢。LG在台推出全球首款88型8K OLED TV新品，及全新OLED電視、一奈米電視與UHD 4K電視系列產品。

2020電視新品技術規格全面升級，搭載第三代OLED電視專用AI影音處理晶片(α9)，提供身歷其境的影院級視聽饗宴，並內建家用物聯網裝置，透過AI語音聲控輕鬆操控家中大小家電，享受智慧便利生活。

台灣LG電子董事長宋益煥表示，OLED電視引領現在市場趨勢，越來越多品牌也相繼投入，LG身為全球消費性電子產品領導品牌，一直以領先業界的頂尖技術維持市場 NO.1 的好成績。今年推出全球最大尺寸的8K OLED電視，希望再為消費者帶來視覺感官新境界，未來也將持續不斷創造革命性的觀賞體驗，提供消費者最佳的視聽享受，持續引領全球電視市場發展。

LG OLED AI 語音物聯網電視採用 LG 獨家 OLED 自體發光技術，8K OLED 電視由超過 1 億個獨立自體發光的子像素打造，搭配第三代 OLED 電視專用 AI 影音處理晶片(α9)，透過深度學習演算法自動將影像調整至最佳畫面，展現極致絕美的畫質與色彩表現，提供觀賞者最具沉浸感的影像畫面，感受與眾不同的視覺體驗。

LG指出， 8K OLED 電視搭載第三代 OLED 電視專用 AI 影音智慧處理晶片(α9)，能清楚辨識畫面中的影像內容，透過增強、減少等微調自動調整為最佳畫面，呈現出更自然的色彩、更逼真的細節與更清晰的內容，讓每次觀看都驚艷。

LG強調， 8K OLED 電視導入深度學習技術，以 AI 8K 畫質提升技術將 2K 或 4K 的影像內容提升至接近 8K，提供低雜訊、高銳利度的清晰畫面。同時，內建視訊解碼器可透過 Youtube、HDMI 與 USB 數位輸入 8K 訊號來源，將原始 8K 影像內容流暢播放，為觀賞者帶來生動、細緻的 8K 影像。