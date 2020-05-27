快訊

美國務院宣布香港已無法自治 將衝擊美對港貿易特殊待遇

全球首款88型真8K LG OLED TV霸氣登台

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
全球首款88型「真8K」LG OLED TV霸氣登台，挑戰視聽感官新巔峰。 圖／台灣LG提供
全球首款88型「真8K」LG OLED TV霸氣登台，挑戰視聽感官新巔峰。 圖／台灣LG提供

LG電子以創新科技及優異面板技術，不斷為消費者帶來最佳的影音娛樂享受，不僅穩站電視市場龍頭地位，更引領電視市場發展趨勢。LG在台推出全球首款88型8K OLED TV新品，及全新OLED電視、一奈米電視與UHD 4K電視系列產品。

2020電視新品技術規格全面升級，搭載第三代OLED電視專用AI影音處理晶片(α9)，提供身歷其境的影院級視聽饗宴，並內建家用物聯網裝置，透過AI語音聲控輕鬆操控家中大小家電，享受智慧便利生活。

台灣LG電子董事長宋益煥表示，OLED電視引領現在市場趨勢，越來越多品牌也相繼投入，LG身為全球消費性電子產品領導品牌，一直以領先業界的頂尖技術維持市場 NO.1 的好成績。今年推出全球最大尺寸的8K OLED電視，希望再為消費者帶來視覺感官新境界，未來也將持續不斷創造革命性的觀賞體驗，提供消費者最佳的視聽享受，持續引領全球電視市場發展。

LG OLED AI 語音物聯網電視採用 LG 獨家 OLED 自體發光技術，8K OLED 電視由超過 1 億個獨立自體發光的子像素打造，搭配第三代 OLED 電視專用 AI 影音處理晶片(α9)，透過深度學習演算法自動將影像調整至最佳畫面，展現極致絕美的畫質與色彩表現，提供觀賞者最具沉浸感的影像畫面，感受與眾不同的視覺體驗。

LG指出， 8K OLED 電視搭載第三代 OLED 電視專用 AI 影音智慧處理晶片(α9)，能清楚辨識畫面中的影像內容，透過增強、減少等微調自動調整為最佳畫面，呈現出更自然的色彩、更逼真的細節與更清晰的內容，讓每次觀看都驚艷。

LG強調， 8K OLED 電視導入深度學習技術，以 AI 8K 畫質提升技術將 2K 或 4K 的影像內容提升至接近 8K，提供低雜訊、高銳利度的清晰畫面。同時，內建視訊解碼器可透過 Youtube、HDMI 與 USB 數位輸入 8K 訊號來源，將原始 8K 影像內容流暢播放，為觀賞者帶來生動、細緻的 8K 影像。

電視 OLED LG

延伸閱讀

面板雙雄營運 外資不看淡

億光差異化 搶利基市場

Mini LED成本 2年後可望低於OLED

利機看好記憶體基板 OLED蒸鍍材料續供陸面板廠

相關新聞

台積電投資3000億元竹南科設廠 北廠區力拚明年5月完工

台灣積體電路製造股份有限公司投資約3032億元，在苗栗縣竹南科學園區興建先進製程封測廠案，台積電廠務處經理呂孟倉今天拜會...

台大癌醫大動作駁週刊報導不實 鄭安理：鄭重向郭台銘道歉

有週刊報導鴻海創辦人郭台銘捐贈國立台灣大學醫學院附設癌醫中心醫院（台大癌醫）的資金有條件且未到位，導致台大校方展開自救。...

故宮12米亞洲最大互動導覽牆 友達集團打造

友達光電今天表示，與專攻智慧零售軟硬整合方案的全資子公司創利空間，為國立故宮博物院建置亞洲最大的智慧文物互動導覽牆及輪播...

電電公會李詩欽：5G是台灣未來10年最大商機

台灣在6月7日即將「境內解封」，後疫情時代也宣告來臨，電電公會理事長李詩欽今（27）日在貿協舉辦的「後疫時代數位商機探索...

郭台銘辦公室駁斥周刊報導 捐贈台大癌醫不存在條件說

鴻海創辦人郭台銘辦公室今（27）日晚間發布聲明，駁斥周刊有條件式捐贈台大癌醫的不實報導，強調對台大癌醫捐贈不存在「條件說...

疫情讓數位化加速10年 貿協：未來線上、實體展並行

新冠肺炎疫情影響下，視訊會議、電商網購、遠距教學、線上遊戲及影音串流等產業在「零接觸」及「宅經濟」的需求下成為新趨勢，貿...

疫情造就遠端經濟 數位轉型有商機

「疫情影響下，各產業都要進行數位轉型！」27日的貿協數位論壇上，貿協董事長黃志芳分析，疫情讓全球數位轉型加速5-10年，數位化已成不可避免的趨勢。台灣樂天財務長李志興建議，實體經濟受疫情影響，應儘速往線上轉型，但須保持原有的優點。訊連科技副總經理林昭宏則提醒，面對災害的不確定性，企業需提早在遠距教學、互動（如會議、直播）等方面做準備。

台積電光罩盒需求旺 家登第2季業績有望挑戰新高

晶圓代工廠台積電持續積極衝刺先進製程技術，帶動對光罩盒需求強勁，傳載方案商家登營運可望連帶受惠，第2季業績有機會挑戰歷史...

交大開放5G原始碼 吸引菁英破除壟斷

全球首例開放5G核心網路程式碼，交大研發的「free5GC」原始碼上網就能免費取得！交大研究團隊27日於科技部舉辦記者會，宣佈將其開發的5G核心網路原始碼免費對外開放。陳志成教授表示，拉低門檻吸引各界進入，不但可使產業蓬勃發展，也能破除5G由國際大廠壟斷及要價昂貴的現況。

無懼全球疫情 鎧俠逆勢增產

今年全球記憶體市況因新冠肺炎疫情打亂原本市場預期回升的走調，不過，在市場仍看好中長期需求增加趨勢不變，近日市場傳出，全球...

面板雙雄營運 外資不看淡

受惠在家工作、遠距教學與線上娛樂趨勢，外資看好MNT液晶顯示器需求明顯增加，預期筆電面板價格有機會盤堅向上，電視面板則等...

疫情帶動出貨大增 三星擬延後退出LCD市場

韓國面板廠三星顯示器（SDI）最快今年底前，全面退出液晶面板（LCD）競爭，引來LCD業界高度關注。不過，據外媒報導，由...

熱門新聞

影／振興券低收入戶怎麼發？ 龔明鑫：擬發3千元券到家

台北文華東方傳裁員 一半員工遭資遣短期內不接受訂房

台大癌醫大動作駁週刊報導不實 鄭安理：鄭重向郭台銘道歉

市場攤販申請紓困 公所一查名下27間房產、存款8位數

振興不發現金 綠委轟：政院有馬英九心魔 黨團下封口令

留給更需要的企業 台塑集團放棄19億元紓困金申請

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。