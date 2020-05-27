快訊

美國務院宣布香港已無法自治 將衝擊美對港貿易特殊待遇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

交大開放5G原始碼 吸引菁英破除壟斷

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
交大資工系教授陳志成（後右2）與其團隊研發出5G程式碼，並將其免費公佈於網路上，以吸引各界進入該產業。（photo by施凱文/台灣醒報）
交大資工系教授陳志成（後右2）與其團隊研發出5G程式碼，並將其免費公佈於網路上，以吸引各界進入該產業。（photo by施凱文/台灣醒報）

全球首例開放5G核心網路程式碼，交大研發的「free5GC」原始碼上網就能免費取得！交大研究團隊27日於科技部舉辦記者會，宣佈將其開發的5G核心網路原始碼免費對外開放。陳志成教授表示，拉低門檻吸引各界進入，不但可使產業蓬勃發展，也能破除5G由國際大廠壟斷及要價昂貴的現況。

5G門檻高

人工智慧、物聯網等技術應用快速崛起，加速5G網路通訊技術發展的迫切需求，5G技術發展成熟度儼然成為各國發展的重要指標。交通大學資工系教授陳志成27日指出，5G科技分為兩個層面，一是基地台硬體科技，二為核心網路的軟體技術。其帶領的研究團隊著手於開發軟體層面的原始碼。

交大研發團隊成功開發出「free5GC」核心網路原始碼後，將其公佈於網路上，讓所有使用者免費讀取。陳志成說：「我們把原始程式碼都給你，看上的是整體產業的發展，這是全世界首創的科技概念，其他國家要追上我們就沒那麼快，至少要3年才能追上我們。」

他認為，將軟體、硬體分家，能降低各家公司進入5G產業的門檻，並使產業蓬勃發展，開放程式碼則能打破目前由Nokia、Ericsson 和華為所壟斷的5G核心網路科技。目前與中華電信、啟碁科技、思銳科技等合作的他們，並表示未來能將free5GC應用在「5G專網」，如智慧工廠、智慧醫院、智慧車站及機場、港口等。

打破大企業壟斷

陳志成舉例，如早期IBM等大公司在電腦還不普及的時代，軟體及硬體都是一起研發、製造再售出，不但消費者得付出昂貴價格購買，也不利於其他公司進入產業。他說：「直到後來微軟專職研發軟體，將軟、硬體分家後，更多公司有能力進入電腦產業，自由選擇生產硬體或軟體。」

「螞蟻雄兵力量大！」陳志成頗具信心的喊話表示：「我們可以改變市場及生態系，打破大公司壟斷的情況，價格就可以降下來，最後獲利也是消費者。」他指出，台灣雖然大公司少，但中小企業為數眾多，也呼籲各界共襄盛舉，加入其推動的行動通訊小聯盟。

【更多精采內容，詳見

5G 軟體 交大

延伸閱讀

台灣團隊打造首套5G核心網路軟體 讓應用更客製

交大資工團隊改造TRX訓練繩 提升VR沉浸感

兩名創黨黨員之爭 蘇仁和勝出當選基隆市黨部主委

民進黨權力結構大洗牌？看這幾個關鍵縣市

相關新聞

台積電投資3000億元竹南科設廠 北廠區力拚明年5月完工

台灣積體電路製造股份有限公司投資約3032億元，在苗栗縣竹南科學園區興建先進製程封測廠案，台積電廠務處經理呂孟倉今天拜會...

台大癌醫大動作駁週刊報導不實 鄭安理：鄭重向郭台銘道歉

有週刊報導鴻海創辦人郭台銘捐贈國立台灣大學醫學院附設癌醫中心醫院（台大癌醫）的資金有條件且未到位，導致台大校方展開自救。...

故宮12米亞洲最大互動導覽牆 友達集團打造

友達光電今天表示，與專攻智慧零售軟硬整合方案的全資子公司創利空間，為國立故宮博物院建置亞洲最大的智慧文物互動導覽牆及輪播...

電電公會李詩欽：5G是台灣未來10年最大商機

台灣在6月7日即將「境內解封」，後疫情時代也宣告來臨，電電公會理事長李詩欽今（27）日在貿協舉辦的「後疫時代數位商機探索...

郭台銘辦公室駁斥周刊報導 捐贈台大癌醫不存在條件說

鴻海創辦人郭台銘辦公室今（27）日晚間發布聲明，駁斥周刊有條件式捐贈台大癌醫的不實報導，強調對台大癌醫捐贈不存在「條件說...

疫情讓數位化加速10年 貿協：未來線上、實體展並行

新冠肺炎疫情影響下，視訊會議、電商網購、遠距教學、線上遊戲及影音串流等產業在「零接觸」及「宅經濟」的需求下成為新趨勢，貿...

疫情造就遠端經濟 數位轉型有商機

「疫情影響下，各產業都要進行數位轉型！」27日的貿協數位論壇上，貿協董事長黃志芳分析，疫情讓全球數位轉型加速5-10年，數位化已成不可避免的趨勢。台灣樂天財務長李志興建議，實體經濟受疫情影響，應儘速往線上轉型，但須保持原有的優點。訊連科技副總經理林昭宏則提醒，面對災害的不確定性，企業需提早在遠距教學、互動（如會議、直播）等方面做準備。

台積電光罩盒需求旺 家登第2季業績有望挑戰新高

晶圓代工廠台積電持續積極衝刺先進製程技術，帶動對光罩盒需求強勁，傳載方案商家登營運可望連帶受惠，第2季業績有機會挑戰歷史...

交大開放5G原始碼 吸引菁英破除壟斷

全球首例開放5G核心網路程式碼，交大研發的「free5GC」原始碼上網就能免費取得！交大研究團隊27日於科技部舉辦記者會，宣佈將其開發的5G核心網路原始碼免費對外開放。陳志成教授表示，拉低門檻吸引各界進入，不但可使產業蓬勃發展，也能破除5G由國際大廠壟斷及要價昂貴的現況。

無懼全球疫情 鎧俠逆勢增產

今年全球記憶體市況因新冠肺炎疫情打亂原本市場預期回升的走調，不過，在市場仍看好中長期需求增加趨勢不變，近日市場傳出，全球...

面板雙雄營運 外資不看淡

受惠在家工作、遠距教學與線上娛樂趨勢，外資看好MNT液晶顯示器需求明顯增加，預期筆電面板價格有機會盤堅向上，電視面板則等...

疫情帶動出貨大增 三星擬延後退出LCD市場

韓國面板廠三星顯示器（SDI）最快今年底前，全面退出液晶面板（LCD）競爭，引來LCD業界高度關注。不過，據外媒報導，由...

熱門新聞

影／振興券低收入戶怎麼發？ 龔明鑫：擬發3千元券到家

台北文華東方傳裁員 一半員工遭資遣短期內不接受訂房

台大癌醫大動作駁週刊報導不實 鄭安理：鄭重向郭台銘道歉

市場攤販申請紓困 公所一查名下27間房產、存款8位數

振興不發現金 綠委轟：政院有馬英九心魔 黨團下封口令

留給更需要的企業 台塑集團放棄19億元紓困金申請

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。