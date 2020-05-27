交大開放5G原始碼 吸引菁英破除壟斷

全球首例開放5G核心網路程式碼，交大研發的「free5GC」原始碼上網就能免費取得！交大研究團隊27日於科技部舉辦記者會，宣佈將其開發的5G核心網路原始碼免費對外開放。陳志成教授表示，拉低門檻吸引各界進入，不但可使產業蓬勃發展，也能破除5G由國際大廠壟斷及要價昂貴的現況。

5G門檻高

人工智慧、物聯網等技術應用快速崛起，加速5G網路通訊技術發展的迫切需求，5G技術發展成熟度儼然成為各國發展的重要指標。交通大學資工系教授陳志成27日指出，5G科技分為兩個層面，一是基地台硬體科技，二為核心網路的軟體技術。其帶領的研究團隊著手於開發軟體層面的原始碼。

交大研發團隊成功開發出「free5GC」核心網路原始碼後，將其公佈於網路上，讓所有使用者免費讀取。陳志成說：「我們把原始程式碼都給你，看上的是整體產業的發展，這是全世界首創的科技概念，其他國家要追上我們就沒那麼快，至少要3年才能追上我們。」

他認為，將軟體、硬體分家，能降低各家公司進入5G產業的門檻，並使產業蓬勃發展，開放程式碼則能打破目前由Nokia、Ericsson 和華為所壟斷的5G核心網路科技。目前與中華電信、啟碁科技、思銳科技等合作的他們，並表示未來能將free5GC應用在「5G專網」，如智慧工廠、智慧醫院、智慧車站及機場、港口等。

打破大企業壟斷

陳志成舉例，如早期IBM等大公司在電腦還不普及的時代，軟體及硬體都是一起研發、製造再售出，不但消費者得付出昂貴價格購買，也不利於其他公司進入產業。他說：「直到後來微軟專職研發軟體，將軟、硬體分家後，更多公司有能力進入電腦產業，自由選擇生產硬體或軟體。」

「螞蟻雄兵力量大！」陳志成頗具信心的喊話表示：「我們可以改變市場及生態系，打破大公司壟斷的情況，價格就可以降下來，最後獲利也是消費者。」他指出，台灣雖然大公司少，但中小企業為數眾多，也呼籲各界共襄盛舉，加入其推動的行動通訊小聯盟。

【更多精采內容，詳見 】