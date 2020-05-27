力積電宣布新人事 延聘前愛普總座顧峻

為積極提升研發動能，力晶積成電子製造股份有限公司（力積電）今（27）日宣布，延聘前愛普科技總經理顧峻自６月１日起出任記憶體事業群共同總經理，同時將力積電技術長張守仁擢升為副總經理。這項新人事布局展現力積電全力推進記憶體和邏輯晶圓代工技術，發展系統整合型晶片平台的企圖心，以因應未來5G和IOT系統應用的需求。

針對這項人事布局，力積電董事長黃崇仁表示，在全球晶圓代工業界，力積電是唯一擁有DRAM、NAND/NOR Flash等記憶體和邏輯製程技術的專業代工廠，新任力積電記憶體事業群共同總經理顧峻，擁有25年處理器、DRAM的設計研發經驗，將可帶領該公司發展記憶體與系統晶片的整合技術，有效與代工客戶共同開發新產品的技術平台。同時，該公司也將技術長張守仁協理升任副總經理，並賦予先進製程平台及尖端元件技術整合的研發重任。

據了解，擁有美國耶魯大學應用物理碩士學位的顧峻，曾任職於美商英特爾、Cypress工程部門，2011年出任愛普科技總經理迄今。顧峻將於六月一日正式加入力積電擔任記憶體事業群共同總經理，未來在新職位上發揮他在DRAM與系統晶片整合運作的產品架構定義經驗，為力積電記憶體業務開拓更多的應用領域。

該公司新任副總經理張守仁為台灣大學電機工程博士，曾於台積電任職超過20年，目前擔任力積電技術長，負責先進製程和相關應用技術平台的開發。

力積電董事長黃崇仁指出，隨著5G通信帶動AI(人工智慧)、IOT(物聯網)等新應用風潮，該公司已推出的AIM技術平台透過整合記憶體及運算單元的系統化晶片製造技術，將逐步發展存算一體(Computing In Memory)以及記憶體晶圓、邏輯晶圓堆疊(Wafer On Wafer)等全新技術方向，力積電除透過自力研發之外，也會積極與其他晶圓代工同業及國內外IC設計廠商共同合作，為客戶提供更高效能、更低功耗的新產品代工服務。